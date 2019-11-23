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РИА Новости

Врач назвала десять продуктов, которые могут заменить лекарства

23:02 23.11.2019 (обновлено: 23:24 23.11.2019)
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© Depositphotos / yacobchuk1Девушка выбирает правильное питание
Девушка выбирает правильное питание
© Depositphotos / yacobchuk1
Девушка выбирает правильное питание. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Врач Франциска Рубин отметила, какие продукты могут заменить лекарства и позволят укрепить здоровье. Об этом она рассказала журналу Focus.
Медик уверена: если питаться правильно, многих болезней можно избежать, а на дорогостоящие лекарства тратиться не придется. Однако Рубин предупреждает: в некоторых случаях альтернативы медикаментам нет.
Врач выделила десять наиболее полезных продуктов: овес, мед, имбирь, картофель, капусту, куркуму, масла, соль, лимон и лук. При этом их можно не только употреблять в пищу, но и делать маски и компрессы для лечебного эффекта.
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Так, для здоровья кишечника чрезвычайно важны овсянка и капуста. Овес понижает уровень холестерина и благодаря клетчатке помогает в профилактике рака, капуста же позволит облегчить пищеварение. Кроме того, она полезна для зрения.
При наружном применении отвар из овса успокаивает кожу. Рубин порекомендовала использовать его при нейродермите.
Особое внимание Франциска Рубин уделила дезинфицирующим свойствам меда и соли. По ее словам, мед незаменим при бронхите, а компрессы с ним — при артрозе. Ванночки с соленой водой она посоветовала больным подагрой.
Врач отметила, что не представляет себе зимы без имбиря. Особенно она ценит его бодрящий эффект и пользу для сосудов. Среди положительных эффектов Рубин выделила разжижение крови, снижение уровня сахара и холестерина и пользу для пищеварения. Кроме того, имбирное обертывание полезно для почек.
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Растительные масла позволят укрепить здоровье сердца, уверена Рубин. По словам врача, ложка оливкового помогает укрепить сосуды, а льняное предотвращает образование тромбов. Помимо этого, маслом тимьяна можно растереть грудную клетку при бронхите.
При головной боли Рубин порекомендовала пить кофе с лимоном. Еще этот цитрус смягчает ороговевшую кожу на локтях и стопах.
При прыщах и сыпи врач посоветовала делать маски из меда и куркумы. При приеме внутрь эта пряность действует против воспалительных процессов в организме. По мнению Рубин, это позволяет снизить риск онкологических заболеваний.
Луковый суп полезен для борьбы с циститом, а вареный картофель поможет избавиться от изжоги.
"У нас в холодильниках есть средства от многих болезней", — заключила врач.
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