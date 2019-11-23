На Украине сообщили об утечке нефти после аварии танкера в Черном море

Танкер "Делфи" под флагом Молдавии на мели у побережья Одессы

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В районе В районе крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе существенно ухудшилась экологическая ситуация, сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков изданию " Думская ".

По словам украинского чиновника, концентрация нефтепродуктов в воде превысила норму в 90 раз.

В районе пляжа "Дельфин", где произошла авария, пробы воды брались во второй раз. Ранее анализы показывали превышение нормы в 53 раза. Специалисты продолжают мониторинг экологической обстановки.

Танкер "Делфи" под флагом Молдавии сел на мель в ночь на пятницу. Судно сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы из-за сильного шторма.