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РИА Новости

На Украине сообщили об утечке нефти после аварии танкера в Черном море

09:52 23.11.2019 (обновлено: 10:06 23.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТанкер "Делфи" под флагом Молдавии на мели у побережья Одессы
Танкер Делфи под флагом Молдавии на мели у побережья Одессы
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В районе крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе существенно ухудшилась экологическая ситуация, сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков изданию "Думская".
По словам украинского чиновника, концентрация нефтепродуктов в воде превысила норму в 90 раз.
В районе пляжа "Дельфин", где произошла авария, пробы воды брались во второй раз. Ранее анализы показывали превышение нормы в 53 раза. Специалисты продолжают мониторинг экологической обстановки.
Танкер "Делфи" под флагом Молдавии сел на мель в ночь на пятницу. Судно сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы из-за сильного шторма.
На борту танкера находилось не менее 15 моряков, их эвакуировали. В Морском агентстве Молдавии заявляли, что "Делфи" лишили права ходить под флагом республики больше года назад.
Новороссийск. Архивное фото
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