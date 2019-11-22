Экипаж севшего на мель в Одесском заливе танкера эвакуировали

По данным издания, экипажа судна спасли. "Первого моряка спасли… Второй спасен… Капитан зачем-то зажег дымовую шашку… Капитана тоже спасли. Операция завершена", - сообщило издание.

Как пишет издание, "танкер практически лег на борт". "Волны бьют его о волнорез, из пробоины вытекает черная маслянистая жидкость, видимо, мазут", - говорится в сообщении.