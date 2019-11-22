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РИА Новости

Экипаж севшего на мель в Одесском заливе танкера эвакуировали

16:57 22.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТанкер "Делфи" под флагом Молдавии на мели у побережья Одессы во время сильного шторма. 22 ноября 2019
Танкер Делфи под флагом Молдавии на мели у побережья Одессы во время сильного шторма. 22 ноября 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 22 ноя - РИА Новости. Экипаж танкера "Делфи", севшего на мель в Одесском заливе, эвакуировали, из судна вытекает топливо, на месте работают экологи, сообщило в пятницу местное издание "Думская".
Ранее стало известно, что танкер под флагом Молдавии сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы из-за сильного шторма. Как сообщает украинское интернет-издание "Думская", танкер "Делфи" сел на мель в ночь на пятницу, на борту судна не менее 15 человек. В Морском агентстве Молдавии заявили, что танкер "Делфи" был лишен права ходить под флагом республики больше года назад.
По данным издания, экипажа судна спасли. "Первого моряка спасли… Второй спасен… Капитан зачем-то зажег дымовую шашку… Капитана тоже спасли. Операция завершена", - сообщило издание.
Как пишет издание, "танкер практически лег на борт". "Волны бьют его о волнорез, из пробоины вытекает черная маслянистая жидкость, видимо, мазут", - говорится в сообщении.
Танкер Делфи под флагом Молдавии на мели у побережья Одессы
13:22
Танкер, севший на мель в Одессе, был лишен права ходить под флагом Молдавии
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ОдессаМолдавияУкраинаВ мире
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