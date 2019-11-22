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РИА Новости

В Петербурге учительницу уволили из-за микроблога "владычицы пивной"

18:17 22.11.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУчебный класс
Учебный класс
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Учебный класс. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Учительницу истории Любовь Фролову уволили из петербургской школы №579 после обращения родителей по поводу ведения педагогом, по их словам, слишком фривольного блога в Twitter под ником "владычица пивная", сообщили в пресс-службе администрации Приморского района Петербурга.

"Учительница истории сама написала заявление об увольнении по собственному желанию после того, как была вызвана на разговор с директором школы по поводу ее блога в Twitter", - рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации Приморского района.

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По словам представителя пресс-службы, директор образовательного учреждения инициировал разговор об увольнении педагога после просьбы родителей учеников, которые были возмущены содержанием аккаунта.
"Родители узнали, что их дети переписываются в Twitter с учительницей, которая ведет блог под ником "владычица пивная". В своих постах она писала непристойные вещи, а школьники это видели", - добавили в пресс-службе.
По мнению руководства школы, учительница сама рассказала своим ученикам о блоге, где она пишет, как сходила на свидания с мужчинами из Tinder, сколько они выпили на вечеринке и так далее.
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"Если посмотреть на описание блога, то там не указано ни имя, ни фамилия, ни должность. Раз ученики знали о нем, значит, учительница сама рассказала им о своем аккаунте", - привели аргументы руководства школы представители пресс-службы администрации.
На данный момент микроблог с этим ником не удален, но автор ограничил круг лиц, которым разрешено читать ее записи, сделать это могут только друзья.
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