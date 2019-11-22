В Петербурге учительницу уволили из-за микроблога "владычицы пивной"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Учительницу истории Любовь Фролову уволили из петербургской школы №579 после обращения родителей по поводу ведения педагогом, по их словам, слишком фривольного блога в Учительницу истории Любовь Фролову уволили из петербургской школы №579 после обращения родителей по поводу ведения педагогом, по их словам, слишком фривольного блога в Twitter под ником "владычица пивная", сообщили в пресс-службе администрации Приморского района Петербурга

"Учительница истории сама написала заявление об увольнении по собственному желанию после того, как была вызвана на разговор с директором школы по поводу ее блога в Twitter", - рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации Приморского района.

По словам представителя пресс-службы, директор образовательного учреждения инициировал разговор об увольнении педагога после просьбы родителей учеников, которые были возмущены содержанием аккаунта.

"Родители узнали, что их дети переписываются в Twitter с учительницей, которая ведет блог под ником "владычица пивная". В своих постах она писала непристойные вещи, а школьники это видели", - добавили в пресс-службе.

По мнению руководства школы, учительница сама рассказала своим ученикам о блоге, где она пишет, как сходила на свидания с мужчинами из Tinder, сколько они выпили на вечеринке и так далее.

"Если посмотреть на описание блога, то там не указано ни имя, ни фамилия, ни должность. Раз ученики знали о нем, значит, учительница сама рассказала им о своем аккаунте", - привели аргументы руководства школы представители пресс-службы администрации.