Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Замглавы Росалкогольрегулирования Замглавы Росалкогольрегулирования Ирине Голосной предъявили обвинение по трем эпизодам злоупотребления полномочиями, сообщила следователь в Пресненском суде Москвы.

Она отметила, что материалы нескольких уголовных дел соединили в одно, информацию о причастности Голосной к аналогичным преступлениям сейчас проверяют.

Судья перенесла рассмотрение ходатайства об аресте, срок задержания продлили на 72 часа.

Защита просила суд оставить обвиняемую на свободе. По словам адвоката, у Голосной хорошая характеристика, она страдает рядом заболеваний и заботится о пожилых родителях.

Отложить арест попросил прокурор. Он отметил, что материалов следователя недостаточно, чтобы решить, нужно ли заключить Голосную под стражу.

Судья также попросил более конкретных доказательств причастности обвиняемой к преступлению.

На заседании выяснилось, что показания против замглавы ведомства дал и. о. руководителя управления Росалкогольрегулирования по ЦФО Сергей Пальцев, которого ранее отправили под домашний арест, и один из его подчиненных.

По данным "Коммерсанта" , расследование связано с нарушениями в пивоваренной отрасли. В частности, речь может идти о нелегальном производстве и обороте пива вне системы ЕГАИС.

Пресс-служба Росалкогольрегулирования ситуацию не комментирует.

На сайте ведомства указано, что Голосную назначили на пост в конце прошлого года, до этого она семь лет работала в управлении службы по ЦФО.

Под следствием находится и бывший руководитель РАР Игорь Чуян, который возглавлял ведомство около десяти лет, с момента его создания, а уволился незадолго до объявления в розыск.