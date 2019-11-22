Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Замглавы Росалкогольрегулирования Ирине Голосной предъявили обвинение по трем эпизодам злоупотребления полномочиями, сообщила следователь в Пресненском суде Москвы.
Она отметила, что материалы нескольких уголовных дел соединили в одно, информацию о причастности Голосной к аналогичным преступлениям сейчас проверяют.
Судья перенесла рассмотрение ходатайства об аресте, срок задержания продлили на 72 часа.
Защита просила суд оставить обвиняемую на свободе. По словам адвоката, у Голосной хорошая характеристика, она страдает рядом заболеваний и заботится о пожилых родителях.
25 декабря 2018, 18:24Суд заочно арестовал экс-главу Росалкогольрегулирования
Отложить арест попросил прокурор. Он отметил, что материалов следователя недостаточно, чтобы решить, нужно ли заключить Голосную под стражу.
Судья также попросил более конкретных доказательств причастности обвиняемой к преступлению.
На заседании выяснилось, что показания против замглавы ведомства дал и. о. руководителя управления Росалкогольрегулирования по ЦФО Сергей Пальцев, которого ранее отправили под домашний арест, и один из его подчиненных.
По данным "Коммерсанта", расследование связано с нарушениями в пивоваренной отрасли. В частности, речь может идти о нелегальном производстве и обороте пива вне системы ЕГАИС.
Пресс-служба Росалкогольрегулирования ситуацию не комментирует.
На сайте ведомства указано, что Голосную назначили на пост в конце прошлого года, до этого она семь лет работала в управлении службы по ЦФО.
Под следствием находится и бывший руководитель РАР Игорь Чуян, который возглавлял ведомство около десяти лет, с момента его создания, а уволился незадолго до объявления в розыск.
В конце прошлого года Басманный суд заочно арестовал экс-чиновника по обвинению в махинациях на 30 миллиардов рублей. Задержать его до сих пор не удалось.