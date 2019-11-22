Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T18:06+0300
https://ria.ru/20191122/1561485432.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156148/73/1561487392_0:170:3072:1898_1036x0_80_0_0_52ac37e147769d4b8f83aa66dc85304b.jpg
РИА Новости

Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения

17:24 22.11.2019 (обновлено: 18:06 22.11.2019)
1010
© АГН "Москва"Избрание в Пресненском районном суде меры пресечения заместителю руководителя Росалкогольрегулирования Ирине Голосной
Избрание в Пресненском районном суде меры пресечения заместителю руководителя Росалкогольрегулирования Ирине Голосной
© АГН "Москва"
Избрание в Пресненском районном суде меры пресечения заместителю руководителя Росалкогольрегулирования Ирине Голосной
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Замглавы Росалкогольрегулирования Ирине Голосной предъявили обвинение по трем эпизодам злоупотребления полномочиями, сообщила следователь в Пресненском суде Москвы.
Она отметила, что материалы нескольких уголовных дел соединили в одно, информацию о причастности Голосной к аналогичным преступлениям сейчас проверяют.
Судья перенесла рассмотрение ходатайства об аресте, срок задержания продлили на 72 часа.
Защита просила суд оставить обвиняемую на свободе. По словам адвоката, у Голосной хорошая характеристика, она страдает рядом заболеваний и заботится о пожилых родителях.
Молоточек судьи
25 декабря 2018, 18:24
Суд заочно арестовал экс-главу Росалкогольрегулирования
Отложить арест попросил прокурор. Он отметил, что материалов следователя недостаточно, чтобы решить, нужно ли заключить Голосную под стражу.
Судья также попросил более конкретных доказательств причастности обвиняемой к преступлению.
На заседании выяснилось, что показания против замглавы ведомства дал и. о. руководителя управления Росалкогольрегулирования по ЦФО Сергей Пальцев, которого ранее отправили под домашний арест, и один из его подчиненных.
По данным "Коммерсанта", расследование связано с нарушениями в пивоваренной отрасли. В частности, речь может идти о нелегальном производстве и обороте пива вне системы ЕГАИС.
Пресс-служба Росалкогольрегулирования ситуацию не комментирует.
На сайте ведомства указано, что Голосную назначили на пост в конце прошлого года, до этого она семь лет работала в управлении службы по ЦФО.
Дмитрий Медведев на встрече с кандидатами в секретари региональных отделений политической партии Единая Россия. 24 октября 2019
24 октября, 20:51
Медведев освободил Стаханову от должности замглавы Росалкогольрегулирования
Под следствием находится и бывший руководитель РАР Игорь Чуян, который возглавлял ведомство около десяти лет, с момента его создания, а уволился незадолго до объявления в розыск.
В конце прошлого года Басманный суд заочно арестовал экс-чиновника по обвинению в махинациях на 30 миллиардов рублей. Задержать его до сих пор не удалось.
2122103
Обсудить 0
Ирина ГолоснаяИгорь ЧуянРосалкогольрегулированиеРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Трубы для строительства газопровода Северный поток — 2
В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
Ведущий сотрудник отделения судебно-психиатрических экспертиз при наркоманиях и алкоголизме Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского, профессор Татьяна Клименко
Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач рассказала о повышении
Избрание меры пресечения Марине Кононовой в Бабушкинском суде. 22 ноября 2019
Экс-главу Чехова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве
Певица Светлана Лобода
Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна
Андрей Черняков в должности президента НПО Космос
Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО "Космос" Чернякова
Зенитный ракетный комплекс С-400
Госдеп предложил Турции избавиться от российских С-400
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 22 ноября 2019
Путин назвал главные задачи российской оборонки
Курительная комната
Медведев утвердил доработанную антитабачную концепцию до 2035 года
Медосмотр
Минздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей
Контролируемый Турцией контрольно-пропускной пункт на окраине города Аазаз в Сирии
Турецкие спецслужбы задержали в Сирии организатора терактов в России
Атомный ледокол Ямал в Карском море
Минтранс прокомментировал отказ западных компаний от Севморпути
Кадры задержания исламистов
Опубликованы кадры задержания боевиков, готовивших свержение власти
Работа на газопроводе Ямал-Европа
Украина и Польша будут бороться за российский газ друг с другом
Полицейский автомобиль в Сухуме
В перестрелке в Сухуме погибли три человека
Пользователь Reddit с ником Rvjones55 и его отец
Американец показал, как рак до неузнаваемости изменил его отца за два года
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:20Медведев прокомментировал запрет участия госслужащих в управлении НКО
18:17В Петербурге учительницу уволили из-за микроблога "владычицы пивной"
18:14Ученые обнаружили в метеорите частицы протопланетного льда
18:13Медведев отметил разницу в зарплатах руководства и рядовых бюджетников
18:07Медведев призвал создать условия для обновления детских учреждений
18:05Суд продлил срок задержания замглавы Росалкогольрегулирования
18:05Собянин в преддверии Дня матери вручил награды многодетным семьям
18:04МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну
18:00Медведев в субботу встретится с Кадыровым
17:58Медведев предложил способ трансформации четырехдневки
17:57Адвокат рассказал о самочувствии экстрадированного в США Буркова
17:55Пираты похитили семь моряков в Экваториальной Гвинее
17:54Итальянка 50 лет водила машину без прав, сообщили СМИ
17:53Суд по делу обвиняемого в США Буркова пройдет 21 апреля 2021 года
17:50Водителей в Москве предупредили о пробках
17:50Опрос показал, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране
17:47Россияне рассказали о своих самых нелепых покупках в "черную пятницу"
17:46Обвиняемый в США в кибермошенничестве Бурков не признал вину
17:46Тамбовская учительница, избившая школьника, заплатит штраф
17:45Медведев поддержал идею создать общий чат "Единой России"
Лента новостейМолния