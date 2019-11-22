Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T16:44+0300
https://ria.ru/20191122/1561483770.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155839/04/1558390427_384:349:2718:1662_1036x0_80_0_0_8efb5ad48342aed5fdb5f71f100da3f7.jpg
РИА Новости

Гончарук обсудил с еврокомиссаром Ханом транзит газа и "Северный поток — 2"

16:44 22.11.2019
411
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНовоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел встречу в рамках участия в инвестсаммите "Восточного партнерства" в Лондоне с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом, в ходе которого стороны обсудили газопровод "Северный поток — 2" и транзит газа через территорию Украины.
"Встретился с европейским комиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом. Обсудили заключение АСАА (соглашение о промышленном безвизе - ред.). Подчеркнул угрозу, которую представляет Nord Stream 2. Мы также затронули вопрос транзита газа через территорию Украины", - написал Гончарук в пятницу в Twitter.
Также премьер поблагодарил Хана за поддержку со стороны ЕС в отношении этих вопросов.
Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года. Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации по транзиту газа после 2019 года.
Проект "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
08:00
Бег с препятствиями: "Северный поток — 2" откладывается до лета
1101020
Обсудить 1
Алексей ГончарукСитуация на УкраинеСеверный поток — 2Йоханнес ХанЕврокомиссияЕвросоюзУкраинаВ мире
Рекомендуем
Певица София Ротару
В Совфеде прокомментировали возможное выступление Ротару в России
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме прокомментировали стратегию Киева по "возвращению Крыма"
Бывший посол США на Украине Мари Йованович
Трамп припомнил Йованович, что она не вешала его фото в посольстве
Военнослужащие ЛНР в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области
Силовики подтянули комплексы РЭБ к участку отвода сил, заявили в ЛНР
Президент США Дональд Трамп
Трамп исключил заключение торговой сделки с Китаем на равных условиях
Офтальмолог
Врачи вытащили из глаза россиянина трехсантиметрового червя
Снегопад
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на следующей неделе
Президент Международной организации виноградарства и виноделия Регина Вандерлинде на награждении победителей XXII Международного конкурса вин и спиртных напитков
Вина из Крыма и Кубани завоевали Гран-при международного конкурса
Полицейский автомобиль в Сухуме
В перестрелке в Сухуме погибли три человека
П/к Стратегические и краткосрочные ориентиры бюджетной политики 2013–2015
Сенатор оценил идею вернуться к ограничениям продажи алкоголя до 21 года
Танкер Делфи под флагом Молдавии на мели у побережья Одессы во время сильного шторма. 22 ноября 2019
Экипаж севшего на мель в Одесском заливе танкера эвакуировали
Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме в Польше
Главы шести стран приедут в Освенцим на 75-ю годовщину освобождения лагеря
Директор украинского предприятия по производству оружия Борис Герман, обвиняемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко
В Житомире вышел из колонии осужденный за организацию покушения на Бабченко
Банкноты и монеты России и банковские карты
Эксперты заявили о возможном укреплении рубля к Новому году
Трубы для строительства газопровода Северный поток — 2
В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:41Президент Абхазии провёл заседание Совбеза из-за стрельбы в Сухуме
17:39Иран успешно провел испытание собственной системы ПВО, сообщили СМИ
17:37Путин призвал закрепить динамичный рост экономики
17:36Богданов встретился с представителем и.о. премьера Ливана
17:33На съезде ЕР обсудят подготовку к выборам, заявил Медведев
17:27В университеты должны прийти практикующие специалисты, заявил Котюков
17:24Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения
17:21Русские не делают Сербии подарки, но дают хорошую цену, заявил Вучич
17:21Архиепископ Греции назвал условие участия во всеправославном соборе
17:19Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТ имени Горького
17:16В Карелии отстранили начальника колонии после избиения заключенного
17:15Пайетт поблагодарил архиепископа Афинского за признание ПЦУ
17:15В Испании дядю президента Сирии обвинили в отмывании миллионов евро
17:14В Испании полиция изъяла почти полтонны кокаина
17:13Вучич надеется на искренний разговор с Путиным 4 декабря в Сочи
17:08Интерпол выявил 36 иностранных боевиков в Юго-Восточной Азии
17:08В Боготе после беспорядков на сутки введут сухой закон
17:07Экс-главу Чехова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве
17:06В Крыму сообщили о намерении начать экспорт товаров на Кубу
17:05МЧС и Минприроды создали рабочую группу по тушению лесных пожаров
Лента новостейМолния