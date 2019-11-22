Гончарук обсудил с еврокомиссаром Ханом транзит газа и "Северный поток — 2"

КИЕВ, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Украины Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел встречу в рамках участия в инвестсаммите "Восточного партнерства" в Лондоне с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом, в ходе которого стороны обсудили газопровод "Северный поток — 2" и транзит газа через территорию Украины.

"Встретился с европейским комиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом. Обсудили заключение АСАА (соглашение о промышленном безвизе - ред.). Подчеркнул угрозу, которую представляет Nord Stream 2. Мы также затронули вопрос транзита газа через территорию Украины", - написал Гончарук в пятницу в Twitter

Также премьер поблагодарил Хана за поддержку со стороны ЕС в отношении этих вопросов.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года. Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации по транзиту газа после 2019 года.