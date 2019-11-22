В Петербурге дежурную по переезду осудили за ДТП на железной дороге

По версии следствия, в феврале 2018 года дежурная несвоевременно закрыла железнодорожный переезд "Зеленогорск – Рощино", из-за чего на переезд выехал и оказался там заблокирован автобус MAN, с которым затем столкнулся следовавший из Санкт-Петербурга в Выборг электропоезд. Все 15 пассажиров успели выбраться из автобуса, но его водитель получил тяжелые травмы и был госпитализирован.