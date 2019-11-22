В Петербурге дежурную по переезду осудили за ДТП на железной дороге

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Суд Санкт-Петербурга приговорил к ограничению свободы на 1,5 года дежурную по переезду в Ленинградской области, на котором скоростной электропоезд "Ласточка" столкнулся с автобусом, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
По версии следствия, в феврале 2018 года дежурная несвоевременно закрыла железнодорожный переезд "Зеленогорск – Рощино", из-за чего на переезд выехал и оказался там заблокирован автобус MAN, с которым затем столкнулся следовавший из Санкт-Петербурга в Выборг электропоезд. Все 15 пассажиров успели выбраться из автобуса, но его водитель получил тяжелые травмы и был госпитализирован.
"Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил подсудимой наказание в виде ограничения свободы сроком на один год шесть месяцев", - говорится в сообщении.
Добавляется, что приговор еще не вступил в законную силу.