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РИА Новости

В Петербурге дежурную по переезду осудили за ДТП на железной дороге

16:33 22.11.2019
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Суд Санкт-Петербурга приговорил к ограничению свободы на 1,5 года дежурную по переезду в Ленинградской области, на котором скоростной электропоезд "Ласточка" столкнулся с автобусом, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
По версии следствия, в феврале 2018 года дежурная несвоевременно закрыла железнодорожный переезд "Зеленогорск – Рощино", из-за чего на переезд выехал и оказался там заблокирован автобус MAN, с которым затем столкнулся следовавший из Санкт-Петербурга в Выборг электропоезд. Все 15 пассажиров успели выбраться из автобуса, но его водитель получил тяжелые травмы и был госпитализирован.
"Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил подсудимой наказание в виде ограничения свободы сроком на один год шесть месяцев", - говорится в сообщении.
Добавляется, что приговор еще не вступил в законную силу.
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Генеральная прокуратура РФЛенинградская областьПроисшествия
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