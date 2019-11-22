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РИА Новости

Современная молочная ферма на 370 голов открылась в Ленобласти

15:58 22.11.2019 (обновлено: 17:01 22.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковКоровы на ферме
Коровы на ферме
© РИА Новости / Евгений Одиноков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Современная молочная ферма открылась после реконструкции в Киришском районе Ленинградской области, инвестиционная стоимость проекта составила порядка 75 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, внедренные в производство современные технологии позволят оптимизировать уход за животными и увеличить объемы производства молока.
"Ленинградская область является одним из лидеров России по молочной продуктивности, производству молока, а также племенному разведение. Все эти результаты становятся возможными только благодаря постоянному совершенствованию агротехнологий. Сегодня в регионе реализуются десятки инвестиционных проектов. Только в отрасли молочного животноводства 14 хозяйств ведут модернизацию, что обеспечивает порядка 10 тысяч тонн прироста производства молока В ГОД?", — сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.
В свою очередь в пресс-службе обладминистрации добавили, что с начала текущего года региональное валовое производство молока увеличилось на 381 тонну (6,8 %) за счет роста молочной продуктивности. До конца 2019 года планируется обеспечить прирост производства молока до 480 тонн при среднем удое на фуражную корову не менее 8800 килограмм",- отметили в пресс-службе.
Коровы на молочной ферме. Архивное фото
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