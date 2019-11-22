Современная молочная ферма на 370 голов открылась в Ленобласти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Современная молочная ферма открылась после реконструкции в Киришском районе . Современная молочная ферма открылась после реконструкции в Киришском районе Ленинградской области , инвестиционная стоимость проекта составила порядка 75 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, внедренные в производство современные технологии позволят оптимизировать уход за животными и увеличить объемы производства молока.

"Ленинградская область является одним из лидеров России по молочной продуктивности, производству молока, а также племенному разведение. Все эти результаты становятся возможными только благодаря постоянному совершенствованию агротехнологий. Сегодня в регионе реализуются десятки инвестиционных проектов. Только в отрасли молочного животноводства 14 хозяйств ведут модернизацию, что обеспечивает порядка 10 тысяч тонн прироста производства молока В ГОД?", — сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.