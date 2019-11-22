В Совфеде не поддержали запрет на продажу алкоголя ближе 100 метров от школ

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Экономический комитет Экономический комитет Совфеда не поддержал законопроект сенатора Татьяны Кусайко о запрете продавать алкоголь на территории ближе 100 метров от образовательных учреждений.

По словам главы комитета Андрея Кутепова , "субъекты РФ сами определяют ограничения в рамках законодательства". Он отметил, что, например, в Санкт-Петербурге в день, когда отмечают выпускной в школах – праздник "Алые паруса", запрещается продажа спиртного в магазинах. "И граждане с пониманием относятся к этому", - сказал сенатор.

В законопроекте отмечается, что согласно докладу Всемирной организации здравоохранения общее употребление алкоголя на душу населения в Российской Федерации с 2003 по 2016 годы снизилось на 43%. Вместе с тем, абсолютное потребление алкоголя в России в 2018 году составляло, по разным оценкам, от 10 до 16,2 литра чистого спирта на человека, что по мировым меркам остается высоким показателем.

При этом доля несовершеннолетних, употребляющих алкогольные напитки, также остается значительной. Так, по данным экспертов, двое из трех подростков в возрасте от 11 до 17 лет время от времени употребляют алкоголь: подростки потребляют алкоголь по дороге из школы, во время прогулок, при этом чаще всего молодежь выбирает слабоалкогольные напитки, такие как коктейли и пиво.

Во многом такие показатели становятся возможными благодаря доступности алкогольной продукции несовершеннолетним, в том числе в розничных точках продажи вблизи образовательных организаций – мест наиболее частого пребывания подростков.