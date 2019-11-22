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РИА Новости

В Совфеде не поддержали запрет на продажу алкоголя ближе 100 метров от школ

15:27 22.11.2019
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевВывеска паба на жилом доме
Вывеска паба на жилом доме
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Экономический комитет Совфеда не поддержал законопроект сенатора Татьяны Кусайко о запрете продавать алкоголь на территории ближе 100 метров от образовательных учреждений.
По словам главы комитета Андрея Кутепова, "субъекты РФ сами определяют ограничения в рамках законодательства". Он отметил, что, например, в Санкт-Петербурге в день, когда отмечают выпускной в школах – праздник "Алые паруса", запрещается продажа спиртного в магазинах. "И граждане с пониманием относятся к этому", - сказал сенатор.
В законопроекте отмечается, что согласно докладу Всемирной организации здравоохранения общее употребление алкоголя на душу населения в Российской Федерации с 2003 по 2016 годы снизилось на 43%. Вместе с тем, абсолютное потребление алкоголя в России в 2018 году составляло, по разным оценкам, от 10 до 16,2 литра чистого спирта на человека, что по мировым меркам остается высоким показателем.
При этом доля несовершеннолетних, употребляющих алкогольные напитки, также остается значительной. Так, по данным экспертов, двое из трех подростков в возрасте от 11 до 17 лет время от времени употребляют алкоголь: подростки потребляют алкоголь по дороге из школы, во время прогулок, при этом чаще всего молодежь выбирает слабоалкогольные напитки, такие как коктейли и пиво.
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Во многом такие показатели становятся возможными благодаря доступности алкогольной продукции несовершеннолетним, в том числе в розничных точках продажи вблизи образовательных организаций – мест наиболее частого пребывания подростков.
Автор напоминает, что границы прилегающих территорий образовательного учреждения, на которых запрещена продажа алкоголя, варьируются в регионах от 15 до 100 метров. При этом ограничения, связанные с розничной торговлей табачными изделиями устанавливают однозначный запрет такой торговли на расстоянии 100 метров. Кусайко предлагает распространить эту норму и на алкоголь.
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Андрей КутеповСовет Федерации РФРоссияОбщество
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