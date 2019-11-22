Комитет Совфеда рекомендовал палате одобрить бюджет на 2020-2022 годы

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Бюджетный комитет Бюджетный комитет Совфеда на заседании в пятницу рекомендовал палате поддержать закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы, на пленарном заседании в понедельник документ представят сенаторам первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов и глава Счетной палаты Алексей Кудрин

Бюджет сверстан с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году.

Доходы бюджета утверждены на уровне 20,379 триллиона рублей в 2020 году, 21,247 триллиона в 2021 году и 22,058 триллиона в 2022 году. Расходы в абсолютном выражении будут расти в течение всего трехлетнего периода и составят 19,503 триллиона рублей в 2020 году, 20,634 триллиона в 2021 году и 21,763 триллиона в 2022 году. Профицит, таким образом, составит 876 миллиардов, 613 миллиардов и 295 миллиардов рублей соответственно

Данные параметры определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в 112,863 триллиона рублей и инфляции не более 3% в 2020 году, в 2021 и 2022 годах - 120,364 триллиона и 128,508 триллиона рублей соответственно и инфляции не более 4% в год.