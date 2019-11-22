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РИА Новости

Комитет Совфеда рекомендовал палате одобрить бюджет на 2020-2022 годы

11:51 22.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Бюджетный комитет Совфеда на заседании в пятницу рекомендовал палате поддержать закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы, на пленарном заседании в понедельник документ представят сенаторам первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов и глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Бюджет сверстан с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году.
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Счетная палата прогнозирует рост неиспользуемых остатков бюджета
Доходы бюджета утверждены на уровне 20,379 триллиона рублей в 2020 году, 21,247 триллиона в 2021 году и 22,058 триллиона в 2022 году. Расходы в абсолютном выражении будут расти в течение всего трехлетнего периода и составят 19,503 триллиона рублей в 2020 году, 20,634 триллиона в 2021 году и 21,763 триллиона в 2022 году. Профицит, таким образом, составит 876 миллиардов, 613 миллиардов и 295 миллиардов рублей соответственно
Данные параметры определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в 112,863 триллиона рублей и инфляции не более 3% в 2020 году, в 2021 и 2022 годах - 120,364 триллиона и 128,508 триллиона рублей соответственно и инфляции не более 4% в год.
Согласно "бюджетному правилу", все дополнительные нефтегазовые доходы казны, полученные при цене нефти выше планки отсечения (42,4 доллара за баррель в 2020 году), будут направляться в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Ненефтегазовый дефицит бюджета, то есть без учета нефтегазовых доходов, будет оставаться стабильным на протяжении трех лет - в районе 5,8-5,9% ВВП.
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