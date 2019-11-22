Брат главы Шри-Ланки возглавил четыре министерства в новом правительстве

Согласно этим данным, Махинда Раджапакса до следующих всеобщих выборов будет возглавлять министерство финансов и экономического планирования, министерство по делам буддизма и развития региона Ваямба, министерство городского строительства и водоснабжения, а также министерство культуры.

Махинда Раджапакса был президентом Шри-Ланки с 2005 по 2015 год.

В свою очередь, другой старший брат избранного президента - Чамал Раджапакса - временно примет на себя обязанности министра сельского хозяйства и внутренней торговли.

В субботу в Шри-Ланке прошли выборы президента. Победу на них одержал Готабая Раджапакса, набрав 52,25% голосов. Его ключевой соперник - кандидат от правящей партии Саджит Премадаса - смог заручиться поддержкой лишь 42% избирателей.