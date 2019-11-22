Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T10:50+0300
https://ria.ru/20191122/1561454510.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/16829/63/168296359_0:0:600:338_1036x0_80_0_0_b0305cbc52d6a154ae12ec4bf7e47658.jpg
РИА Новости

Брат главы Шри-Ланки возглавил четыре министерства в новом правительстве

10:50 22.11.2019
139
© Фото : Пресс-служба министерства обороны Шри-ЛанкиМахинда Раджапакса
Махинда Раджапакса
© Фото : Пресс-служба министерства обороны Шри-Ланки
Махинда Раджапакса. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 ноя - РИА Новости. Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса поручил своему старшему брату, премьер-министру Махинде Раджапаксе возглавить четыре министерства в переходном правительстве страны, сообщает в пятницу телеканал News First.
Согласно этим данным, Махинда Раджапакса до следующих всеобщих выборов будет возглавлять министерство финансов и экономического планирования, министерство по делам буддизма и развития региона Ваямба, министерство городского строительства и водоснабжения, а также министерство культуры.
Вид на город Коломбо, Шри Ланка
17 ноября, 13:56
Избирком Шри-Ланки объявил Раджапаксу победителем президентских выборов
Махинда Раджапакса был президентом Шри-Ланки с 2005 по 2015 год.
В свою очередь, другой старший брат избранного президента - Чамал Раджапакса - временно примет на себя обязанности министра сельского хозяйства и внутренней торговли.
В субботу в Шри-Ланке прошли выборы президента. Победу на них одержал Готабая Раджапакса, набрав 52,25% голосов. Его ключевой соперник - кандидат от правящей партии Саджит Премадаса - смог заручиться поддержкой лишь 42% избирателей.
Раджапакса прежде занимал должность замминистра обороны Шри-Ланки. Он стал известен после участия в разгроме тамильских сепаратистов на завершающем этапе гражданской войны, которая продолжалась здесь с 1983 по 2009 год. В своей предвыборной программе Раджапакса делал акцент на проведении экономических реформ и укреплении системы безопасности.
Майк Помпео
18 ноября, 21:17
Помпео заявил о готовности США работать с новым президентом Шри-Ланки
110010
Обсудить 0
Готабая РаджапаксаМахинда РаджапаксаШри-ЛанкаВ мире
Рекомендуем
Дым над городом Телль-Абьяд, Сирия
МИД: урегулирование в Сирии может стать моделью для разрешения конфликтов
Антиправительственная демонстрация в Колумбии
В ходе протестов в Колумбии задержали 115 человек
Рассвет в столице Парагвая Асунсьоне
В Парагвае разбился военный вертолет
Актер Леонардо Ди Каприо во время фотоколла перед премьерой фильма Великий Гэтсби
Эдвард Нортон рассказал, как спас жизнь Леонардо Ди Каприо
Министерство иностранных дел Китая
Лидер Китая и глава МВФ выступили в поддержку свободной и мирной торговли
Пользователь Reddit с ником Rvjones55 и его отец
Американец показал, как рак до неузнаваемости изменил его отца за два года
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 27 февраля 2019
Лидер оппозиции в Израиле призвал Нетаньяху уйти с поста премьера
Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов во время интервью в Москве
В МИД не получали от США обращения о сотрудничестве в Афганистане
Эд Ширан / Stormzy
Рэпер Stormzy опубликовал трек Own It с участием Эда Ширана
Здание Центра мировой культуры имени короля Абдулазиза в Дахране
Теперь у нас есть кино: как в Саудовской Аравии учатся развлекаться
Фармацевтический завод Биоком в Ставрополье
Ученые выяснили, чем опасны таблетки для похудения
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское в Донецкой области
В ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки
Статуя Фемиды в суде
В Испании дядю президента Сирии обвинили в отмывании миллионов евро
Журналисты за работой
На Крите группа анархистов вторглась на телеканал во время выпуска новостей
Бывший посол США на Украине Мари Йованович
Трамп припомнил Йованович, что она не вешала его фото в посольстве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:05Суд продлил срок задержания замглавы Росалкогольрегулирования
18:05Собянин в преддверии Дня матери вручил награды многодетным семьям
18:04МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну
18:00Медведев в субботу встретится Кадыровым
17:58Медведев предложил, как можно трансформировать четырехдневку
17:57Адвокат рассказал о самочувствии экстрадированного в США Буркова
17:55Пираты похитили семь моряков в Экваториальной Гвинее
17:54Итальянка 50 лет водила машину без прав, сообщили СМИ
17:53Суд по делу обвиняемого в США Буркова пройдет 21 апреля 2021 года
17:50Водителей в Москве предупредили о пробках
17:50Опрос показал, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране
17:47Россияне рассказали о своих самых нелепых покупках в "Черную пятницу"
17:46Обвиняемый в США в кибермошенничестве Бурков не признал вину
17:46Тамбовская учительница, избившая школьника, заплатит штраф
17:45Медведев поддержал идею создать общий чат "Единой России"
17:43Конкурс среди первичных организаций ЕР может стать регулярным
17:43Трамп заявил, что не позволил "раздавить Гонконг за 14 минут"
17:42В аэропорту Гонконга в багаже россиянина нашли гильзы
17:41Президент Абхазии провёл заседание Совбеза из-за стрельбы в Сухуме
17:39Иран успешно провел испытание собственной системы ПВО, сообщили СМИ
Лента новостейМолния