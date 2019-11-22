В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной

"Непонятно, почему на Украине хотят осуждать Данию за ее решения. Все это выглядит комично. Ради того чтобы вернуть российский газ в свою газотранспортную систему, Киев постоянно пытается как-то саботировать другие маршруты", — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что Киев сразу же отвергает любые предложения Москвы, касающиеся продолжения транзита топлива через украинскую территорию.

"Думаю, что никаких последствий данное решение иметь не может, Дания не обратит на него внимания и ни один нормальный суд не станет рассматривать подобные апелляции", — заключил сенатор.

О том, что украинские власти изучают возможность подать апелляцию на решение Дании по "Северному потоку — 2", заявил в интервью "24 каналу" министр энергетики Украины Алексей Оржель . По его словам, Киев может оспаривать согласие Копенгагена на строительство с точки зрения экологии.

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Последняя дала разрешение на строительство только в конце октября.