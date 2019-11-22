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РИА Новости

Украина и Польша будут бороться за российский газ друг с другом

08:00 22.11.2019
52987
© AFP 2019 / Viktor DrachevРабота на газопроводе Ямал-Европа
Работа на газопроводе Ямал-Европа
© AFP 2019 / Viktor Drachev
Александр Собко
Александр Собко
Все материалы
Сообщение о прибытии американского танкера со сжиженным газом для Украины в польский Свиноуйсце несколько часов продержалась в топе новостей — кто-то, кажется, даже успел объявить это началом нового этапа энергетической независимости Украины.
…В непростых "газовых" взаимоотношениях России с Украиной и Польшей каждую историю часто рассматривают в отдельности. В то время как правильней было бы рассматривать ситуацию в комплексе, как треугольник.
Говоря проще, российская тактика и стратегия в газовой политике должна учитывать игру на противоречиях между, казалось бы, дружественными Польшей и Украиной. Что имеется в виду? Сюжета здесь два, и они, разумеется, взаимосвязаны. Во-первых, это транзит газа. Во-вторых, поставки газа в эти страны.

Начнем с транзита. Общим местом (ранее мы уже делали эти оценки) считается тот факт, что после запуска всех обходных газопроводов на украинский газотранспортный коридор придутся незначительные объемы транзита. Этот коридор понадобится для балансировки неравномерностей спроса в случае роста экспорта и других задач. Но он станет скорее вспомогательным.

Однако следует помнить, что в "базовом" комплекте транзитных мощностей, которые обеспечивают необходимый объем экспорта российского газа, находится и белорусско-польский коридор (в основном это газопровод "Ямал — Европа", 33 миллиарда кубометров в год). Этот маршрут удобен для "Газпрома" по нескольким причинам. Во-первых, это прямой и короткий коридор. Во-вторых, с учетом того, что "Газпром" уже давно является владельцем белорусских газовых сетей, выгоды для российской стороны становятся еще очевидней. Однако не стоит забывать, что далее газопровод переходит в Польшу. Старый транзитный контракт скоро заканчивается, и Польша уже заявила, что намерена повысить стоимость транспортировки российского газа. Контракт на транзит, согласно сообщениям СМИ, истекает в мае 2020 года.
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
Вчера, 11:12Сказано в эфире
Сделка с подтекстом. Эксперт рассказал, зачем Киеву американский СПГСША заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину. Можно ли это считать альтернативой трубному газу, в эфире радио Sputnik рассказал эксперт Дмитрий Гусев.
Польским участком газопровода управляет компания Europolgaz, по 48% в которой принадлежат "Газпрому" и государственной польской нефтегазовой компании PGNiG. Между сторонами уже не раз возникали конфликты и споры, в том числе и по вопросам тарифа. Конечно, какой-то полной самодеятельности здесь не будет, все же польская газотранспортная система работает в рамках общеевропейских правил. Тем не менее Польша в последнее время уже многократно показывала, что способна нам придумывать проблемы даже в рамках европейского законодательства.
Вероятно, к этой теме еще придется вернуться в ближайшее время. Пока же зафиксируем, что нам предстоит новая дискуссия по транзиту через польский коридор. А значит, в этом контексте "Газпром" заинтересован сохранить украинский коридор хотя бы для того, чтобы оставалась возможность альтернативы и торга с польской стороной.
Если же смотреть на еще более отдаленную перспективу, то интрига выглядит более многоплановой.
Как известно, Польша на днях, согласно правилам, уведомила "Газпром", что не будет продлевать контракт на поставку газа, который заканчивается через три года. Это официальное сообщение, но и ранее говорилось, что страна отказывается от поставок российского газа (десять миллиардов кубометров ежегодно). Компенсировать эти объемы планируется СПГ (терминал Свиноуйсце мощностью пять миллиардов кубометров уже работает, рассматривается возможность его расширения), трубой из Норвегии (газопровод Baltic Pipe, мощность десять миллиардов). Однако, хотя по мощности новая труба из Норвегии полностью эквивалентна российским поставкам, есть основания сомневаться, что к концу 2022 года удастся найти газ для полного заполнения Baltic Pipe, даже если газопровод успеют достроить. В таком случае Польша вновь вернется к российскому газу, причем получать она его сможет даже без каких-либо договоренностей с "Газпромом". Почему?
Газопровод Baltic Pipe
20 ноября, 12:45Акценты
Давай газ дешевле, Москва, или Куда ведут польские газовые мечтыВаршава вновь торгуется за российский газ, хотя и заявляет, что он ей не нужен. Удивительные словесные метаморфозы объясняются просто: Польша, мнящая себя газовым хабом, рискует не состояться в этой роли без газпромовского сырья.
Участок газопровода "Ямал — Европа", который проходит по польской территории, работает по европейским правилам. А значит, польская сторона может просто отбирать газ из транзитной трубы, разумеется, по согласованию с конечным покупателем на конце трубы в Германии. Это тот самый "виртуальный реверс", вокруг которого было много шуток и споров в контексте украинского транзитного коридора. Но украинская ГТС не работает по европейским правилам, поэтому "Газпром" мог не допустить использования этой схемы. В Польше же для такого отбора есть все основания.

Если по каким-либо причинам "Газпрому" по окончании контракта на поставку газа понадобится не допустить отбора Польшей газа из транзитной трубы (например, чтобы иметь свои аргументы при договоренностях по стоимости транзита), необходимо снизить экспорт по этому направлению (чтобы газа хватало только потребителям на конце маршрута), но тогда объемы необходимо компенсировать на другом маршруте. А единственный такой альтернативный маршрут — украинский.

Второй аспект касается самой Украины. О возможном возврате к прямым поставкам газа из России на Украину последнее время много говорится. Известно, что "Нафтогазу" предлагается и скидка в 25%. И тут тоже можно найти связь с польским сюжетом.
Дело в том, что Варшава давно вынашивает планы стать газовым хабом в Европе. И действующий, и новые проекты терминалов по приему СПГ, строительство газопровода Baltic Pipe из Норвегии, а когда-то были и планы по собственной добыче сланцевого газа — все это подчинено в том числе и указанной цели.
Однако кому продавать газ польского хаба? Вокруг страны, сами желающие стать такими хабами, ровно как в шутке про "трех гетьманов". На западе от Польши — Германия, которая хочет распределять потоки импортного газа и, собственно, после запуска "Северного потока — 2" таким хабом становится. На востоке — Литва, у которой свой терминал по приему СПГ и которая хочет стать мини-хабом для прибалтийских стран. Остается Восточная Европа, поэтому большие надежды Польша возлагает на реэкспорт импортируемого СПГ на ту же Украину. И тут, конечно, отказ от реверсных схем и переход к импорту газа из России, да еще и со скидкой, закрывает для Польши эти возможности.
Газопровод Северный поток в городе Лубмин, Германия
19 ноября, 08:00
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Итого.
Во-первых, прямые поставки газа на Украину со скидкой, если они состоятся, — это не только "плата" за сохранение украинского коридора исключительно в необходимых России объемах, но и элемент более сложной комбинации в контексте взаимоотношений с Польшей. В самом широком смысле прямые поставки российского газа на Украину — это в первую очередь закрытие проекта по полной интеграции украинской газотранспортной системы в европейские сети.
Во-вторых, то же касается транзита. Если мы увидим слишком большие объемы украинского транзита в новом кратко- или среднесрочном договоре, это не стоит воспринимать сверхкритично. Возможно, данные дополнительные объемы понадобятся уже в ближайшее время, когда закончится контракт по польскому транзиту.
Конечно, бесконечно поддерживать (и по сути оплачивать) оба маршрута не представляется правильным. Однако в среднесрочной перспективе (пока обходные газопроводы еще не готовы, а новых договоренностей с Польшей нет) такая схема выглядит вполне рабочей.
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Северный поток — 2PGNiGГазпромПольшаНорвегияУкраинаАвторыЭкономика
Популярные комментарии
Статья - подготовка общественного мнения к тому, что окраине сохранят серьезные объемы транзита?
22 ноября, 08:22
Сергей Р.
3310306
Всё хорошо, но писать «"Нафтогазу" предлагается и скидка в 25%» - автору непростительно. Кто предлагает? Газпром? Чушь, Газпром цену снижать не собирается, не предлагает он скидки. Предлагается вариант «прямых закупок», что позволит не переплачивать за «виртуальный реверс» украинским олигархам. А это НЕ СКИДКА! Скидка – это продавец снижает цену покупателю, здесь же покупатель меняет самого продавца.
22 ноября, 10:04
Ivan Vdulin
2130007
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