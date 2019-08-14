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РИА Новости

Польша намерена повысить стоимость транзита российского газа

17:10 14.08.2019 (обновлено: 18:39 14.08.2019)
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© AFP 2019 / Alexey GromovСимволическая труба газопровода "Ямал — Европа"
Символическая труба газопровода Ямал — Европа
© AFP 2019 / Alexey Gromov
Символическая труба газопровода "Ямал — Европа". Архивное фото
ВАРШАВА, 14 авг — РИА Новости. Варшава планирует существенно поднять цену на транзит российского газа по трубопроводу "Ямал — Европа", заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
По его данным, страна прокачивает в Германию через свой участок газопровода примерно 30 миллиардов кубометров газа в год. Наимский отметил, что сохранение транзита такого количества сырья — это вопрос бизнеса.
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"Сейчас огромное количество газа передается через Польшу, фактически говоря, бесплатно, так не должно происходить. Двадцать один миллион злотых (примерно 5,5 миллиона долларов. — Прим. ред.) против миллиардов кубометров, отправленных на запад на участке 660 километров, — это ничего", — подчеркнул Наимский.
Контракт на транзит российского газа через Польшу истекает в мае 2020 года. В июне глава "Газпром экспорта" и зампред правления "Газпрома" Елена Бурмистрова говорила, что переговоры о транзите продолжаются, но результатов пока нет.
В свою очередь, Наимский в июне сообщал, что после прекращения контракта Польша будет допускать к газопроводу в соответствии с европейскими процедурами — то есть мощности трубы на польском участке нужно будет бронировать на аукционе.
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ГазпромПольшаРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Как бы Кремль не упирался , а Европа откажешься и от Российского газа и от нефти .
14 августа, 19:05
Alex Markov
18244201106
Обрадуются немцы или нет, тот ещё вопрос. А то что они что-то такое знали, или догадывались, сглашаясь строить СП-2, точняк.
14 августа, 17:41
CCicicipi
128130004
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