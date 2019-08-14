Польша намерена повысить стоимость транзита российского газа

ВАРШАВА, 14 авг — РИА Новости. Варшава планирует существенно поднять цену на транзит российского газа по трубопроводу "Ямал — Европа", заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

По его данным, страна прокачивает в Германию через свой участок газопровода примерно 30 миллиардов кубометров газа в год. Наимский отметил, что сохранение транзита такого количества сырья — это вопрос бизнеса.

"Сейчас огромное количество газа передается через Польшу, фактически говоря, бесплатно, так не должно происходить. Двадцать один миллион злотых (примерно 5,5 миллиона долларов. — Прим. ред.) против миллиардов кубометров, отправленных на запад на участке 660 километров, — это ничего", — подчеркнул Наимский.

Контракт на транзит российского газа через Польшу истекает в мае 2020 года. В июне глава "Газпром экспорта" и зампред правления "Газпрома" Елена Бурмистрова говорила, что переговоры о транзите продолжаются, но результатов пока нет.