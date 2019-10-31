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РИА Новости

"Северный поток — 2": поляки опять помогли России и подвели Украину

08:00 31.10.2019 (обновлено: 10:55 31.10.2019)
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© Nord Stream 2 / Paul LangrockСтроительство газопровода "Северный поток — 2"
Строительство газопровода Северный поток — 2
© Nord Stream 2 / Paul Langrock
Строительство газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
Александр Собко
Александр Собко
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Вчера Дания одобрила строительство газопровода "Северный поток — 2". Теперь препятствий для завершения проекта нет. В чем же была заминка и успеет ли это событие помочь нам в газовом торге с Украиной? Разберемся.
Балтийское море — относительно узкое, поэтому трубопроводы там в любом случае будут лежать либо в территориальных водах (примерно 22-километровая зона), либо в исключительной экономической зоне (около 370 километров от территориальных вод) одной из прибрежных стран. Напомним: первоначальный вариант маршрута через Данию предполагал, что газопровод будет проходить именно через ее территориальные воды (как и первый "Северный поток"). Но разрешения на такой маршрут Копенгаген не давал, процесс затягивался, и в результате этот вариант участниками проекта был отозван и заменен на предложение прокладки трубы в исключительной экономической зоне Дании. Разница принципиальна. Здесь, в отличие от территориальных вод, согласно Конвенции по морскому праву, страна не может просто взять и отказать в прокладке газопровода. Тем не менее рассмотрение экологических рисков и других факторов никто не отменял. Тем более что альтернативных маршрутов в результате оказалось два. Словом, Дания тянула время, не отказывала, но и не продвигалась в своем решении.
Американский государственный и политический деятель Джон Салливан
Вчера, 20:13РИА Новости
В США допустили, что "Северный поток — 2" не удастся остановить
И вот оно принято, газопровод пройдет практически по границе территориальных вод, к югу от острова Борнхольм.
При этом с самого начала было понятно, что газопровод "Северный поток — 2" будет построен. Слишком много уже инвестировано средств, в том числе и западными партнерами "Газпрома". Слишком нелишним будет дополнительный газовый коридор в нынешних реалиях, когда сколь-нибудь масштабные инвестиции хотя бы в ремонт украинской газотранспортной системы отсутствуют.
Зачем же с разрешением тянули раньше и почему согласились сейчас?
Здесь мы ненадолго вступаем в область версий. По всей видимости, отсутствие прогресса в строительстве газопровода "Северный поток — 2" в Европе рассматривалось как возможность давления на "Газпром" с тем, чтобы условия по новым транзитным договоренностям с Киевом (а эти договоренности — в той или иной степени — все равно будут нужны, вопрос только в объемах данного транзита) оказались максимально выгодны и комфортны для Украины.
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
14 октября, 08:00РИА Новости
Просто газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток — 2"
Почему согласились сейчас? Сказать сложно. Может быть, появилось понимание, что собственная энергетическая безопасность важнее. Возможно, свою роль сыграло отношение нынешнего американского руководства и к Украине, и к самой Европе, что изменило традиционные взаимосвязи в треугольниках США — ЕС — Украина и США — ЕС — Россия.
Кроме того, здесь есть еще одно обстоятельство. В настоящее время Варшава планирует строительство газопровода Baltic Pipe, который будет доставлять в Польшу норвежский газ. Последний участок этого газопровода будет начинаться как раз в Дании и идти в Польшу. Как нетрудно заметить при взгляде на карту, он будет пересекать наши "Северный поток" и "Северный поток — 2". И без урегулирования ситуации с российским газопроводом начало строительства трубы в Польшу не имело бы смысла. При этом Варшава хотела бы завершить проект к 2022 году (окончание контракта с "Газпромом"), то есть времени остается не так много. (В скобках отметим, что общий объем норвежского газового экспорта не вырастет, а будет лишь его перераспределение в сторону Польши за счет других европейских импортеров, поэтому на суммарный спрос на российский газ в ЕС эта труба никак не повлияет.)
Таким образом, "антироссийский" польский газопровод косвенно помогает "Газпрому" быстрее построить "Северный поток — 2".
Успеют ли достроить "Северный поток — 2" до окончания действующего транзитного контракта (31 декабря 2019 года)? Рискнем предположить, что нет. Ранее руководство "Газпрома" сообщало, что газопровод готов более чем на 80%, а оставшийся участок можно завершить за пять недель. Но остается всего два месяца, а ведь есть еще какие-то организационные вопросы. И, разумеется, остаются пуско-наладочные работы, заполнение трубы газом, постепенный выход на проектную мощность. Словом, если и удастся достроить газопровод в срок, то это будет хоть и знаковое, но формальное событие, а не готовый к транспортировке в обход Украины маршрут.
Кроме того, нужно посмотреть, на какой стадии находится строительство сухопутного продолжения "Северного потока — 2" по территории Германии (газопровод EUGAL). Ранее сообщалось, что к 1 января 2020 года, вне зависимости от успехов "Северного потока — 2", только одна из двух ниток этого продолжения будет достроена.
Указатель с символикой компании Nord Stream 2 AG, ведущей строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
23 сентября, 08:00РИА Новости
Загнали в угол: Дания оказалась заложником российского газа
Несмотря на все это, разрешение на строительство "Северного потока — 2" появилось очень вовремя. Именно потому, что, повторимся, это значительно усиливает переговорные позиции "Газпрома" в торге с "Нафтогазом". Тем более что российская монополия может согласиться практически на любые разумные ценовые условия (на коротком интервале это не так уж и важно), лишь бы заключить контракт сроком не больше чем на один год. В этих обстоятельствах требования "Нафтогаза" (только долгосрочный контракт) будут диссонировать с новыми общеевропейскими практиками. Перекрытие вентиля пока стоит рассматривать как маловероятный сценарий. Нужно ли ссориться и с Европой в отсутствие былой поддержки из-за океана?
Одновременно нужно понимать, что газовые отношения России с Украиной имеют право на существование даже при запуске всех транзитных газопроводов. Простой расчет показывает (обращаем внимание — это когда все трубы достроят): 110 миллиардов кубометров в год — мощность двух "Северных потоков", до 38 миллиардов — трубы через Белоруссию и 31,5 миллиарда — две нитки "Турецкого потока", "Голубой поток" — 16 миллиардов. В сумме — 196 миллиардов кубометров. Это на четыре миллиарда меньше "целевого" экспорта в Европу в 200 миллиардов (как было в прошлом году, в этом будет поменьше). Правда, в объемы экспорта в Европу сейчас попадает и газ, который в результате идет на Украину "по реверсу".
Но это в случае равномерной загрузки. На деле будут и неравномерности, и ремонтные работы на газопроводах, да и объемы экспорта "Газпром" хотел бы увеличить. Все это потребует сохранения украинского коридора в разумных пределах. Но одно дело — договариваться по транзиту для экспорта дополнительных объемов и другое — когда речь идет о выполнении экспортных контрактов.
Строительство газопровода Северный поток — 2
26 октября, 03:22РИА Новости
Экс-посол Австрии оценил выгоду "Северного потока — 2" для стран ЕС
Сейчас же у нас пока отсутствует сухопутное продолжение по территории Европы второй нитки "Турецкого потока" и не достроен "Северный поток — 2". Это значит, что в 2020 году сокращение объемов транзита через Украину будет незначительным (в первую очередь за счет прямой трубы в Турцию). "Нафтогаз" сможет заработать очередные два миллиарда.
Но в целом картина для всех трех готовящихся газопроводных проектов "Газпрома" складывается крайне удачно. На востоке заполнен топливом газопровод "Сила Сибири", по которому уже в декабре первый газ пойдет в Китай. На юге первая нитка "Турецкого потока" будет со следующего года доставлять газ в Турцию в обход Украины. На севере речь идет о нескольких месяцах до завершения СП-2. Биржевые котировки "Газпрома" вчера достигли значений, последний раз зафиксированных в 2008 году.
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Северный поток-2Нафтогаз УкраиныГазпромЕвросоюзПольшаРоссияУкраинаАвторыЭкономика
Популярные комментарии
Небольшой дефицит газа в ЕС Газпрому не повредит.
31 октября, 08:19
Евгений Д
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Газовый транспорт по трубе, - это вообще роскошь, которую надо еще заслужить. Мы тоже можем СПГ возить, он дороже и там больше передела в нашу пользу. Это и судостроение, и терминалы.
31 октября, 08:50
Alex Newman
92300063
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