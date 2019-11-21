Минздрав назвал новые сроки изменения правил медосмотра для водителей

Очередь за медицинскими справками для ГИБДД в Екатеринбурге

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу 1 июля 2020 года, говорится в приказе Минздрава, опубликованном замглавы ведомства Олегом Салагаем в Новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу 1 июля 2020 года, говорится в приказе Минздрава, опубликованном замглавы ведомства Олегом Салагаем в телеграм-канале

Планировалось, что новые правила начнут действовать 22 ноября. Согласно документу, при получении или обновлении водительских прав россияне должны будут сдавать мочу и кровь для исследования на содержание наркотиков, психотропных веществ и биомаркеров хронического злоупотребления алкоголем.

СМИ сообщили, что из-за дополнительных анализов стоимость медсправок вырастет до десяти раз. В наркологических диспансерах разных городов образовались очереди из желающих оформить документы по старым ценам.

Владимир Путин назвал новые правила чушью . Президент призвал вводить подобные изменения с умом. Также, по мнению главы государства, Минтруд должен был обратить внимание на то, что стоимость новых справок составляет почти половину минимального размера оплаты труда.

На фоне этих событий стало известно, что директора Центра наркологии имени Сербского Татьяну Клименко уволили. По данным СМИ, именно она одобрила новые правила медосмотра.