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РИА Новости

Минздрав назвал новые сроки изменения правил медосмотра для водителей

19:00 21.11.2019 (обновлено: 23:46 21.11.2019)
179770
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОчередь за медицинскими справками для ГИБДД в Екатеринбурге
Очередь за медицинскими справками для ГИБДД в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу 1 июля 2020 года, говорится в приказе Минздрава, опубликованном замглавы ведомства Олегом Салагаем в телеграм-канале.
Планировалось, что новые правила начнут действовать 22 ноября. Согласно документу, при получении или обновлении водительских прав россияне должны будут сдавать мочу и кровь для исследования на содержание наркотиков, психотропных веществ и биомаркеров хронического злоупотребления алкоголем.
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В Казани в очереди за медсправкой для водительских прав умер пенсионер
СМИ сообщили, что из-за дополнительных анализов стоимость медсправок вырастет до десяти раз. В наркологических диспансерах разных городов образовались очереди из желающих оформить документы по старым ценам.
Владимир Путин назвал новые правила чушью. Президент призвал вводить подобные изменения с умом. Также, по мнению главы государства, Минтруд должен был обратить внимание на то, что стоимость новых справок составляет почти половину минимального размера оплаты труда.
На фоне этих событий стало известно, что директора Центра наркологии имени Сербского Татьяну Клименко уволили. По данным СМИ, именно она одобрила новые правила медосмотра.
Сама Клименко не стала озвучивать причины увольнения, комментарием Минздрава РИА Новости не располагает.
Очередь за медицинскими справками для водителей в Забайкальский краевой наркологический диспансер
Вчера, 10:12
Россияне с раннего утра занимают очереди за справками для водителей
6549310872112
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Олег СалагайВероника СкворцоваРоссияОбщество
Популярные комментарии
Ухохочешься таким проявлениям скудоумия. Какая-то тётенька-директор центра по собственному усмотрению одобряет правила медосмотра, какой-то минтруд вообще отстранился от анализа правил и социальных вопросов граждан... Не управление страной, а вакханалия и головотяпство. А Дмитрий Анатольевич вроде тоже не при делах...
21 ноября, 19:08
Владимир Белогорский
26381805
Ех опять прокатили народ не отменили, не уменьшили грабительскую цену, а всеголишь дату ввода перенесли
21 ноября, 19:31
ННиколай
217111418
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