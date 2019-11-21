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РИА Новости

Путин назвал чушью изменение порядка медосмотра для водителей

15:09 21.11.2019 (обновлено: 16:47 21.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в работе форума "Россия - Африка"
Президент РФ В. Путин принял участие в работе форума Россия - Африка
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к росту цен на справки, такие нововведения надо проводить с умом, поэтапно.
В четверг Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру и сам проехал на поезде от Белорусской вокзала до станции Фили и обратно в сопровождении мэра Москвы Сергея Собянина, а также губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, главы РЖД Олега Белозерова, министра транспорта РФ Евгения Дитриха. Во время поездки речь зашла о возросших ценах на медицинские справки для ГИБДД.
"Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то", - сказал он.
"Ясно, что нужно проводить дополнительные обследования, связанные, к сожалению, и с употреблением наркотических средств - это понятно, это безопасность миллионов людей на дорогах. Ну так надо вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы", - подчеркнул глава государства.
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"У нас минимальный размер оплаты труда - МРОТ - 11 280 рублей, такую зарплату получают 3 миллиона 200 тысяч человек. Да ещё и работодатели частенько, к сожалению, нарушают закон и меньше платят... Пять тысяч если нужно отдать за эту справку - ползарплаты надо человеку отдать? И все инстанции пройти, все согласовать. Минтруд хотя бы должен был посмотреть, что это такое", - заявил Путин.
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Евгений ДитрихГИБДД МВД РФВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
А с пенсиями как? Что-то это всё напоминает хорошо продуманный пиар для поднятия упавшего до плинтуса рейтинга...
21 ноября, 16:04
Aмон Ра
2261317032
скажите ему про транспортный налог и цены на бензин, про кап.ремонт, и пенсионный возраст, может прокатит.
21 ноября, 15:59
ИРИван Русский
2242512017
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