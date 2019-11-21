Путин раскритиковал Минтруд за новый порядок медосмотра для водителей

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Минтруд должен был посмотреть, что означает предложенный новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к росту цен на справки.
В четверг Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру и сам проехал на поезде от Белорусской вокзала до станции Фили и обратно в сопровождении мэра Москвы Сергея Собянина, а также губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, главы РЖД Олега Белозерова, министра транспорта РФ Евгения Дитриха. Во время поездки речь зашла о возросших ценах на медицинские справки для ГИБДД.
"У нас минимальный размер оплаты труда - МРОТ - 11 280 рублей, такую зарплату получают 3 миллиона 200 тысяч человек. Да ещё и работодатели частенько, к сожалению, нарушают закон и меньше платят... Пять тысяч если нужно отдать за эту справку - ползарплаты надо человеку отдать? И все инстанции пройти, все согласовать. Минтруд хотя бы должен был посмотреть, что это такое", - заявил Путин.