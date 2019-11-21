Вышинский назвал события на Майдане спусковым крючком развала Украины

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. События на Майдане стали самой драматической страницей в современной истории События на Майдане стали самой драматической страницей в современной истории Украины , заявил РИА Новости журналист, член президентского Совета по правам человека, исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский

Украина 21 ноября отмечает День достоинства и свободы (в народе называемый днем Евромайдана). В этот день в 2013 году в Киеве начались массовые акции протеста против решения властей приостановить подготовку подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Протесты длились несколько месяцев и привели к смене власти в стране.

"То, что шесть лет назад начиналось на Майдане как мирные протесты, через несколько месяцев, с моей точки зрения, переросло в государственный переворот — как известно, в украинской Конституции нет нормы отстранения президента от власти как "самоустранившегося". Но самое главное — то, что началось на Майдане как яркий народный порыв, через несколько лет принесло только новые разочарования его рядовым участникам", — сказал Вышинский.

По мнению журналиста, это событие "подтолкнуло к тому, чего меньше всего ждали и желали на Украине — к развалу страны".

Журналист отметил, что украинцы с 1991 года гордились тем, что им, одним из немногих на постсоветском пространстве, удалось отделиться от Советского Союза без крови.

"Увы, по итогам Майдана крови избежать не удалось и Украине. Майдан-2014, на мой взгляд, <…> стал спусковым крючком развала страны. Увы, опыт Майдана еще раз доказал слова Бисмарка, что "революции делают романтики, а пользуются плодами — негодяи", — заключил он.