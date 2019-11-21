Кинотеатры в Тбилиси не планируют возобновлять показы на русском языке

Кто и зачем раскачивает антироссийские настроения в Грузии

Кто и зачем раскачивает антироссийские настроения в Грузии

"После лета фильмы больше не показываются на русском языке, возобновление показа пока не рассматривается", - заявили в администрации.

В Минкультуры РФ считают, что культура всегда должна оставаться вне политической конъюнктуры, и отметили, что невозможно представить в России ситуацию, когда киносети перестали бы показывать фильмы на каком-либо языке.