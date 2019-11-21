Кинотеатры в Тбилиси не планируют возобновлять показы на русском языке

ТБИЛИСИ, 21 ноя – РИА Новости. Возобновление показа фильмов на русском языке в грузинских кинотеатрах пока не планируется, заявили РИА Новости в администрации сети кинотеатров Тбилиси.
Ранее Ассоциация кинотеатров Тбилиси заявила РИА Новости о том, что тбилисские кинотеатры перестали показывать фильмы и анимацию с русским переводом с начала акций протестов в столице. Тбилиси 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
"После лета фильмы больше не показываются на русском языке, возобновление показа пока не рассматривается", - заявили в администрации.
В Минкультуры РФ считают, что культура всегда должна оставаться вне политической конъюнктуры, и отметили, что невозможно представить в России ситуацию, когда киносети перестали бы показывать фильмы на каком-либо языке.
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