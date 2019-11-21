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РИА Новости

Кинотеатры в Тбилиси не планируют возобновлять показы на русском языке

17:48 21.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаВ зрительном зале кинотеатра
В зрительном зале кинотеатра
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
В зрительном зале кинотеатра. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 21 ноя – РИА Новости. Возобновление показа фильмов на русском языке в грузинских кинотеатрах пока не планируется, заявили РИА Новости в администрации сети кинотеатров Тбилиси.
Ранее Ассоциация кинотеатров Тбилиси заявила РИА Новости о том, что тбилисские кинотеатры перестали показывать фильмы и анимацию с русским переводом с начала акций протестов в столице. Тбилиси 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
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"После лета фильмы больше не показываются на русском языке, возобновление показа пока не рассматривается", - заявили в администрации.
В Минкультуры РФ считают, что культура всегда должна оставаться вне политической конъюнктуры, и отметили, что невозможно представить в России ситуацию, когда киносети перестали бы показывать фильмы на каком-либо языке.
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