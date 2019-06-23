В тбилисских кинотеатрах приостановили показ фильмов на русском языке

ТБИЛИСИ, 23 июн - РИА Новости. Тбилисские кинотеатры с начала акций протестов в Тбилиси, с 20 июня, перестали показывать фильмы и анимацию с русским переводом, заявили РИА Новости в Ассоциации кинотеатров Тбилиси.

"С 20 июня во всех кинотеатрах Тбилиси фильмы и анимацию с русским переводом больше показывать не будут. Теперь фильмы можно посмотреть на грузинском и английском языках", - заявили в Ассоциации.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.