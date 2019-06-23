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РИА Новости

В тбилисских кинотеатрах приостановили показ фильмов на русском языке

Вчера, 19:19
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ТБИЛИСИ, 23 июн - РИА Новости. Тбилисские кинотеатры с начала акций протестов в Тбилиси, с 20 июня, перестали показывать фильмы и анимацию с русским переводом, заявили РИА Новости в Ассоциации кинотеатров Тбилиси.
"С 20 июня во всех кинотеатрах Тбилиси фильмы и анимацию с русским переводом больше показывать не будут. Теперь фильмы можно посмотреть на грузинском и английском языках", - заявили в Ассоциации.
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Вчера, 18:20
Грузия начала искать замену российским туристам
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

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