Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-21T15:34+0300
https://ria.ru/20191121/1561419414.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153255/14/1532551429_0:219:2864:1830_1036x0_80_0_0_ba70bf00d4d0d12f18496b71d1bab81c.jpg
РИА Новости

В ОП назвали закон о признании физлиц иноагентами ответом Западу

15:34 21.11.2019
585
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАлександр Малькевич
Александр Малькевич
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Александр Малькевич. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Закон о дополнительном регулировании зарубежных СМИ-иноагентов - вынужденная ответная мера на действия Запада, считает председатель комиссии Общественной Палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
Государственная Дума в четверг приняла закон, согласно которому, в частности, иноагентами могут быть признаны физлица, сотрудничающие со СМИ-иноагентом и получающие финансирование из-за рубежа. Кроме того, в выходных данных зарегистрированного СМИ, участником которого является российское юрлицо, признанное иностранным агентом, должно содержаться указание на то, что указанное СМИ создано иностранным СМИ-иноагентом.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике Леонид Левин
13 ноября, 11:25
Закон о СМИ-иноагентах не будут использовать против блогеров, заявили в ГД
"Наши граждане должны понимать, что есть СМИ, которые финансируются другими государствами, и у них есть свой интерес при освещении тех или иных событий у нас. Они сами выбирают, под каким углом им подавать информацию… При этом никаких ограничений у них нет. Новый закон следует рассматривать исключительно в качестве зеркальной ответной меры на действия западников, которые мы наблюдаем уже больше года. Старт этому дали Штаты, когда принудили RT зарегистрироваться в качестве СМИ-иноагента", - написал Малькевич в своем telegram-канале.
Закон, как обратил внимание член ОП РФ, не запрещает деятельность подобных СМИ, а лишь требует честно раскрывать, в чьих интересах ведется их деятельность.
Здание Министерства Юстиции России
8 ноября, 17:57
Список физлиц-иноагентов будет формировать Минюст
"А также обязывает надлежащим образом регистрировать свою деятельность, подавать необходимую отчетность – приводя их в российскую юрисдикцию. Кстати, в США правоприменение подобного закона весьма избирательно: RT и китайское телевидение CGTN признаны иноагентами, BBC – нет, поскольку "являются редакционно независимыми СМИ" – при этом получая финансирование из Великобритании", - добавил Малькевич.
Президент России Владимир Путин в ноябре 2017 года подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения были внесены в статью 6 закона "О средствах массовой информации". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.
5820004
Обсудить 0
Александр МалькевичОбщественная палата РФРоссияМедиа - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД прокомментировал невыдачу Британией виз российским журналистам
Города мира. Лондон
Британия отказала в визе нескольким российским журналистам, заявил источник
Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович
В СЕ призвали Россию не принимать закон о признании физлиц иноагентами
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В МИД прокомментировали новый запрет на вещание российских СМИ в Латвии
Восстановленный пешеходный мост через реку Северный Донец у КПП Станица Луганская
В ЛНР назвали причину досрочного открытия моста на КПП "Станица Луганская"
ФСБ показала угробленные украинские корабли в момент передачи
В ФСБ ответили Украине на обвинения в краже унитазов с кораблей
Мессенджер WhatsApp
Эксперт объяснил, почему не стоит прислушиваться к критике WhatsApp Дуровым
Президент РФ В. Путин принимает участие в церемонии открытия движения по МЦД
Путин раскритиковал Минтруд за новый порядок медосмотра для водителей
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин
В Минкомсвязи прокомментировали критику Дурова в адрес WhatsApp
Здание Российского посольства в Латвии
В посольстве оценили ситуацию с запретом российских телеканалов в Латвии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала заявления Помпео о "поддержке" иранского народа
Инспектор ГИБДД
В Москве инспектор ДПС остановил угонщиков с помощью стрельбы по колесам
Офис Союза журналистов России
СЖР уделит внимание закону о о признании физлиц иноагентами
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 21 ноября 2019
МИД требует доказательства подлинности видео "шпионского скандала" в Сербии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:56Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
06:52Во Владивостоке посетителей спорткомплекса эвакуировали из-за пожара
06:31Россиянам рассказали, какие профессии исчезнут раньше других
05:59Оскорбившая жителей Петрозаводска чиновница объяснила свой поступок
05:54Освобождение заложников поможет урегулированию в Афганистане, считает Трамп
05:28Названа причина трудности лечения рака
05:26США обвинили гражданина КНР в краже коммерческих секретов
05:25На учениях в Бурятии потушили "пожар" на складе с ракетным вооружением
05:22Защита охранника колледжа, где случилась стрельба, обжаловала арест
05:19Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекций
05:18Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс "Искандер"
05:16Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики
04:52В США отметили уязвимость своих баз перед возможными атаками России и Китая
04:51Призывная комиссия знала о склонности стрелка в Благовещенске к суициду
04:49Тимоти Шаламе дебютирует в лондонском театре
04:27МИД Боливии выразил протест Мексике в связи с действиями Моралеса
04:08В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
04:05Трамп хочет, чтобы сенат рассмотрел импичмент, ждет Байденов свидетелями
04:01Республиканцы хотят ограничить импичмент в сенате двумя неделями, пишут СМИ
03:59США обвинили власти Сирии в обстреле лагеря для беженцев в Идлибе
Лента новостейМолния