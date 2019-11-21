В ОП назвали закон о признании физлиц иноагентами ответом Западу

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Закон о дополнительном регулировании зарубежных СМИ-иноагентов - вынужденная ответная мера на действия Запада, считает председатель комиссии Закон о дополнительном регулировании зарубежных СМИ-иноагентов - вынужденная ответная мера на действия Запада, считает председатель комиссии Общественной Палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич

Государственная Дума в четверг приняла закон , согласно которому, в частности, иноагентами могут быть признаны физлица, сотрудничающие со СМИ-иноагентом и получающие финансирование из-за рубежа. Кроме того, в выходных данных зарегистрированного СМИ, участником которого является российское юрлицо, признанное иностранным агентом, должно содержаться указание на то, что указанное СМИ создано иностранным СМИ-иноагентом.

"Наши граждане должны понимать, что есть СМИ, которые финансируются другими государствами, и у них есть свой интерес при освещении тех или иных событий у нас. Они сами выбирают, под каким углом им подавать информацию… При этом никаких ограничений у них нет. Новый закон следует рассматривать исключительно в качестве зеркальной ответной меры на действия западников, которые мы наблюдаем уже больше года. Старт этому дали Штаты, когда принудили RT зарегистрироваться в качестве СМИ-иноагента", - написал Малькевич в своем telegram-канале

Закон, как обратил внимание член ОП РФ, не запрещает деятельность подобных СМИ, а лишь требует честно раскрывать, в чьих интересах ведется их деятельность.

"А также обязывает надлежащим образом регистрировать свою деятельность, подавать необходимую отчетность – приводя их в российскую юрисдикцию. Кстати, в США правоприменение подобного закона весьма избирательно: RT и китайское телевидение CGTN признаны иноагентами, BBC – нет, поскольку "являются редакционно независимыми СМИ" – при этом получая финансирование из Великобритании", - добавил Малькевич.