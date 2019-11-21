Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-21T17:02+0300
https://ria.ru/20191121/1561409109.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156088/97/1560889750_0:114:3072:1842_1036x0_80_0_0_23c0b442dbbb69cbb6f668f4b70fe7d9.jpg
РИА Новости

Госдума приняла закон, позволяющий признавать граждан иностранными агентами

14:22 21.11.2019 (обновлено: 17:02 21.11.2019)
6480
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий признавать иностранными агентами граждан и организации, сотрудничающие со СМИ-иноагентом.
В соответствии с документом, юридические или частные лица могут быть признаны иностранными агентами, если они создают материалы для СМИ-иноагентов или распространяют их, а также получают из-за рубежа деньги и имущество.
Присваивать статус иноагента будет Минюст по согласованию с МИД. При этом он должен будет доказать связь между получаемым физическим лицом иностранным финансированием и распространением материалов СМИ-иноагента.
Кроме того, закон обязывает СМИ-иноагентов указывать, что их материалы созданы иностранным агентом, такая же пометка должна стоять и при цитировании. Для работы в России иностранное СМИ-иноагент должно учредить российское юридическое лицо, через которое будет распространять информацию. Те ресурсы, что уже числятся в реестре Минюста, должны сделать это до 1 февраля, остальные — в течение месяца после того, как их признают иностранным агентом.
Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович
Вчера, 14:17
В СЕ призвали Россию не принимать закон о признании физлиц иноагентами
Законопроект о регулировании в России работы СМИ-иноагентов еще в 2017 году внесли в Госдуму вице-спикер Петр Толстой и Леонид Левин. Нижняя палата приняла его в первом чтении летом прошлого года. Поправки, касающиеся признания иноагентами физических и юридических лиц, предложили глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета России Андрей Климов и глава думской комиссии по расследованию вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев.
Президент Владимир Путин подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ в конце ноября 2017 года. Согласно этому документу, иноагентами могут быть признаны средства массовой информации, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Сейчас в реестре Минфина числятся десять СМИ, в том числе "Голос Америки", телеканал "Настоящее время", "Радио Свобода" и его различные медиапроекты.
Принятие этого закона стало вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин
13 ноября, 14:13
В ГД рассказали, что будет учитываться при признании физлица СМИ-иноагентом
168300331
Обсудить 9
Петр ТолстойЛеонид ЛевинСовет Федерации РФГосдума РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Давно пора!
21 ноября, 14:25
SPSergey Petroff
24000310
Да-а! А Путина "иноагентом" признают, ведь он из заграницы не вылазит, усиленно зовет к нам иностранцев под видом инвесторов, против народа принимает грабительские законы ... ? ))
21 ноября, 15:16
ВпВсё помню Дедушка
17110116
Рекомендуем
Главная страница сайта Википедия
Бюджет портала российской "Википедии" составит два миллиарда рублей
Логотип компании Apple в Нью-Йорке
Apple хочет аннулировать российский патент на телефон с экстренной связью
Трансляция заседания Госдумы РФ
Госдума приняла закон о предустановке отечественного софта
Главный редактор новой электронной энциклопедии Сергей Кравец на презентации проекта российского аналога Википедии в Уфе. 21 ноября 2019
В Уфе представили проект российского аналога "Википедии"
Фотография синего омлета поданного в школе №15 города Омска
Жителей Омска удивил синий омлет в школьной столовой
Кадр из фильма Т-34
Фильм "Т-34" побил двадцатилетний рекорд проката российских картин в Японии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В МИД прокомментировали скандал с "российским шпионом" в Сербии
Люди стоят в очереди у кассы Забайкальского краевого наркологического диспансера
В Казани в очереди за медсправкой для водительских прав умер пенсионер
Пациент в больнице
Врачи впервые ввели человека в состояние анабиоза
Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Глава МИД Малайзии поблагодарил Россию за закупки пальмового масла
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Адвокат Полозов объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Актриса Кристина Асмус
Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме "Текст"
Начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят
Вид с воздуха на город Уфа
В Уфе представят проект "российского аналога" "Википедии"
Медосмотр
Минздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:56Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
06:52Во Владивостоке посетителей спорткомплекса эвакуировали из-за пожара
06:31Россиянам рассказали, какие профессии исчезнут раньше других
05:59Оскорбившая жителей Петрозаводска чиновница объяснила свой поступок
05:54Освобождение заложников поможет урегулированию в Афганистане, считает Трамп
05:28Названа причина трудности лечения рака
05:26США обвинили гражданина КНР в краже коммерческих секретов
05:25На учениях в Бурятии потушили "пожар" на складе с ракетным вооружением
05:22Защита охранника колледжа, где случилась стрельба, обжаловала арест
05:19Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекций
05:18Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс "Искандер"
05:16Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики
04:52В США отметили уязвимость своих баз перед возможными атаками России и Китая
04:51Призывная комиссия знала о склонности стрелка в Благовещенске к суициду
04:49Тимоти Шаламе дебютирует в лондонском театре
04:27МИД Боливии выразил протест Мексике в связи с действиями Моралеса
04:08В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
04:05Трамп хочет, чтобы сенат рассмотрел импичмент, ждет Байденов свидетелями
04:01Республиканцы хотят ограничить импичмент в сенате двумя неделями, пишут СМИ
03:59США обвинили власти Сирии в обстреле лагеря для беженцев в Идлибе
Лента новостейМолния