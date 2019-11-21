Госдума приняла закон, позволяющий признавать граждан иностранными агентами

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий признавать иностранными агентами граждан и организации, сотрудничающие со СМИ-иноагентом.

В соответствии с документом, юридические или частные лица могут быть признаны иностранными агентами, если они создают материалы для СМИ-иноагентов или распространяют их, а также получают из-за рубежа деньги и имущество.

Присваивать статус иноагента будет Минюст по согласованию с МИД. При этом он должен будет доказать связь между получаемым физическим лицом иностранным финансированием и распространением материалов СМИ-иноагента.

Кроме того, закон обязывает СМИ-иноагентов указывать, что их материалы созданы иностранным агентом, такая же пометка должна стоять и при цитировании. Для работы в России иностранное СМИ-иноагент должно учредить российское юридическое лицо, через которое будет распространять информацию. Те ресурсы, что уже числятся в реестре Минюста, должны сделать это до 1 февраля, остальные — в течение месяца после того, как их признают иностранным агентом.

Законопроект о регулировании в России работы СМИ-иноагентов еще в 2017 году внесли в Госдуму вице-спикер Петр Толстой Леонид Левин . Нижняя палата приняла его в первом чтении летом прошлого года. Поправки, касающиеся признания иноагентами физических и юридических лиц, предложили глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета России Андрей Климов и глава думской комиссии по расследованию вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев.

Президент Владимир Путин подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ в конце ноября 2017 года. Согласно этому документу, иноагентами могут быть признаны средства массовой информации, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Сейчас в реестре Минфина числятся десять СМИ, в том числе "Голос Америки", телеканал "Настоящее время", "Радио Свобода" и его различные медиапроекты.