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РИА Новости

Минздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей

14:29 21.11.2019 (обновлено: 19:26 21.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевМедосмотр
Медосмотр
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Медосмотр. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Министр здравоохранения Вероника Скворцова отложила введение нового порядка медосмотра для водителей.
Об этом в своем Telegram-канале написал замглавы Минздрава Олег Салагай. Такое решение связано с обеспокоенностью граждан, добавил он.
"Будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах", — пояснил чиновник.
Согласно ранее опубликованному приказу Минздрава, при получении или обновлении водительских прав нужно будет сдавать мочу для исследования на содержание наркотиков и психотропных веществ, а также кровь для определения биомаркера хронического злоупотребления алкоголем. Обследование можно пройти только в специализированных медучреждениях.
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Документ должен был вступить в силу 22 ноября.
Это вызвало ажиотаж среди автомобилистов. По различным данным, справки из-за введения дополнительных исследований могли подорожать до десяти раз.
Из регионов начали поступать сообщения, что в наркологических диспансерах возникли огромные очереди.
Ситуацию прокомментировал Владимир Путин. Президент заявил, что узнал о планировавшемся нововведении из СМИ.
"Это чушь какая-то. <…> Ясно, что нужно проводить дополнительные обследования, связанные, к сожалению, и с употреблением наркотических средств, — это понятно, это безопасность миллионов людей на дорогах. Ну так надо вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы", — подчеркнул глава государства.
По его словам, Минтруд должен был обратить внимание на то, что минимальный размер оплаты труда составляет 11 280 рублей, а за справку по новым правилам нужно отдать пять тысяч.
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Министерство здравоохранения РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
пробный шар это был... Ибо протестные настроения растут каждый день...
21 ноября, 14:39
Илья Беляев
261601339
Вместо "увидеть Париж и умереть" теперь "получить медсправку и умереть"...
21 ноября, 15:14
Aмон Ра
17655231012
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