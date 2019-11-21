Минздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Министр здравоохранения Министр здравоохранения Вероника Скворцова отложила введение нового порядка медосмотра для водителей.

Об этом в своем Telegram-канале написал замглавы Минздрава Олег Салагай. Такое решение связано с обеспокоенностью граждан, добавил он.

"Будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах", — пояснил чиновник.

Согласно ранее опубликованному приказу Минздрава, при получении или обновлении водительских прав нужно будет сдавать мочу для исследования на содержание наркотиков и психотропных веществ, а также кровь для определения биомаркера хронического злоупотребления алкоголем. Обследование можно пройти только в специализированных медучреждениях.

Документ должен был вступить в силу 22 ноября.

Это вызвало ажиотаж среди автомобилистов. По различным данным, справки из-за введения дополнительных исследований могли подорожать до десяти раз.

Из регионов начали поступать сообщения, что в наркологических диспансерах возникли огромные очереди.

"Это чушь какая-то. <…> Ясно, что нужно проводить дополнительные обследования, связанные, к сожалению, и с употреблением наркотических средств, — это понятно, это безопасность миллионов людей на дорогах. Ну так надо вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы", — подчеркнул глава государства.