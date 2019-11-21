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РИА Новости

Госдума утвердила бюджет ФОМС на 2020-2022 годы

13:44 21.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Госдума приняла закон о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2020-2022 годы, предусматривающий утверждение его основных параметров.
Особенностью бюджета фонда является то, что все нестраховые расходы осуществляются софинансированием за счет федерального бюджета, поясняла ранее председатель ФОМС Наталья Стадченко. Это и высокотехнологичная медицинская помощь, не входящая в базовую программу обязательного медицинского страхования, и родовые сертификаты, отмечала она.
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Бюджет фонда сформирован на все три года с дефицитом: 1,4 миллиарда рублей - в 2020 году, 4,9 миллиарда рублей - в 2021 году, 6,9 миллиарда рублей – в 2022 году. Сбалансированность бюджета ФОМС будет достигнута за счет переходящих остатков средств на конец соответствующего финансового года.
Доходы ФОМС на 2020 год утверждены в сумме 2,367 триллиона рублей, на 2021 год – 2,511 триллиона, на 2022 год – 2,646 триллиона рублей, расходы - 2,369 триллиона рублей, 2,516 триллиона, на 2022 год – 2,653 триллиона рублей соответственно.
В составе бюджета ФОМС планируется формирование нормированного страхового запаса на 2020 год в сумме 21,1 миллиарда рублей, на 2021 год – 29,7 миллиарда рублей, на 2022 год - 38,3 миллиарда рублей.
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Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФНаталья СтадченкоГосдума РФМоскваЭкономика
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