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РИА Новости

Представитель РФ выступит в детском Евровидении несмотря на госпитализацию

12:49 21.11.2019 (обновлено: 13:13 21.11.2019)
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© Фото : пресс-служба Детского евровиденияТатьяна Меженцева и Денберел Ооржак
Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак
© Фото : пресс-служба Детского евровидения
ВАРШАВА, 21 ноя – РИА Новости. Российский участник детского Евровидения Денберел Ооржак выступит на конкурсе, несмотря на госпитализацию, сообщил журналистам представитель пресс-службы конкурса.
Ранее сообщалось, что 13-летний Денберел Ооржак был госпитализирован в Польше, после того как упал в обморок во время первой репетиции.
"Сегодня с утра у него был продюсер. Он хорошо себя чувствует и выступит в конкурсе", - сказал представитель пресс-службы.
Финал международного конкурса "Детское Евровидение— 2019" состоится 24 ноября в Польше, в городе Гливицы. Представлять Россию в этом году будет дуэт Татьяны Меженцевой и Денберела Ооржака с песней "A time for us". Ребята учатся в "Академии Игоря Крутого".
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КультураДенберел ОоржакПольшаШоу-бизнесДетское "Евровидение"Россия
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