Представитель РФ выступит в детском Евровидении несмотря на госпитализацию

ВАРШАВА, 21 ноя – РИА Новости. Российский участник детского Евровидения Денберел Ооржак выступит на конкурсе, несмотря на госпитализацию, сообщил журналистам представитель пресс-службы конкурса.
Ранее сообщалось, что 13-летний Денберел Ооржак был госпитализирован в Польше, после того как упал в обморок во время первой репетиции.
"Сегодня с утра у него был продюсер. Он хорошо себя чувствует и выступит в конкурсе", - сказал представитель пресс-службы.
Финал международного конкурса "Детское Евровидение— 2019" состоится 24 ноября в Польше, в городе Гливицы. Представлять Россию в этом году будет дуэт Татьяны Меженцевой и Денберела Ооржака с песней "A time for us". Ребята учатся в "Академии Игоря Крутого".