Российскому участнику детского Евровидения стало плохо во время репетиции

"Во время первой репетиции номера на сцене Arena Gliwice участник от России - 13-летний Денберел Ооржак почувствовал недомогание. Мальчик сейчас находится под наблюдением квалифицированного персонала. Рядом с Денберелом его бабушка и представители российской делегации", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщила пресс-служба, российский дуэт Ооржак и Татьяна Меженцева сегодня в первый раз поднялся на сцену Arena Gliwice польского города Гливице. Ребята два раза прорепетировали свой номер на песню A time for us. Во время третьего прогона Денберел почувствовал себя плохо. Организаторы конкурса были вынуждены прервать репетицию.