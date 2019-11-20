Российского участника "Детского Евровидения" госпитализировали

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Российский участник конкурса "Детское Евровидение — 2019" 13-летний Денберел Ооржак госпитализирован в больницу в Польше после того, как он упал в обморок во время первой репетиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Академии Игоря Крутого".
Ранее в пресс-службе РИА Новости сообщили, что во время репетиции на сцене Arena Gliwice Ооржак почувствовал недомогание, были вызваны врачи, которые рекомендовали мальчику покой. Рядом с Денберелом находятся его бабушка и представители российской делегации.
"Денберел упал в обморок во время первой репетиции. Его доставили в местную больницу на скорой помощи. Сейчас он находится под наблюдением врачей", — рассказал в пресс-службе.
Как сообщили в пресс-службе, мальчик прошел медицинское обследование. Мальчику рекомендован покой, и он остается на ночь в больнице под наблюдением квалифицированного персонала.
Финал международного конкурса "Детское Евровидение — 2019" состоится 24 ноября в Польше, в городе Гливицы.