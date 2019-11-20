Российского участника "Детского Евровидения" госпитализировали

Ранее в пресс-службе РИА Новости сообщили, что во время репетиции на сцене Arena Gliwice Ооржак почувствовал недомогание, были вызваны врачи, которые рекомендовали мальчику покой. Рядом с Денберелом находятся его бабушка и представители российской делегации.