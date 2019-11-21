Эксперты заявили, что хлеб с плесенью непригоден в любом виде

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Потребление хлеба, с которого срезали заплесневевшую часть, в любом случае является риском для здоровья, сообщили РИА Новости в НИИ хлебопекарной промышленности.

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон сообщил накануне журналистам, что плесень на батоне не является признаком плохого качества, а связана с лишь с преждевременной упаковкой. По его словам, некоторые недобросовестные производители не ждут, когда хлеб остынет после выпекания в течение трех часов, а упаковывают его раньше: в результате на поверхности появляется влага, являющаяся благоприятной средой для развития плесени.

В НИИ хлебопекарной промышленности высказали недоумение по этому поводу, указав, что "на современных предприятиях используется специальное оборудование для остывания хлеба, которое позволяет охладить продукцию в течение 1-1,5 часа в зависимости от ассортимента".

"Заплесневевший хлеб непригоден к употреблению в пищу, даже если срезать заплесневевшую часть, убирается только видимая часть плесени. При этом в мякише остаются глубоко пронизывающие его невидимые нити мицелия плесневых грибов и ядовитые вещества, продуцируемые плесенями", - говорится в комментарии научного учреждения.

Эксперты подчеркивают, что около сотни видов плесневых грибов образуют опасные для здоровья вещества – микотоксины, которые могут вызывать острые отравления и канцерогенное действие. "Микотоксины невидимы, не имеют вкуса, химически и термоустойчивы и не разрушаются при хранении. В связи с этим потребление хлеба, с которого срезали заплесневевшую часть, является риском для здоровья", - говорится в комментарии.