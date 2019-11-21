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РИА Новости

Эксперты заявили, что хлеб с плесенью непригоден в любом виде

12:39 21.11.2019 (обновлено: 12:47 21.11.2019)
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© Depositphotos / DenisfilmСвежеиспеченный хлеб
Свежеиспеченный хлеб
© Depositphotos / Denisfilm
Свежеиспеченный хлеб . Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Потребление хлеба, с которого срезали заплесневевшую часть, в любом случае является риском для здоровья, сообщили РИА Новости в НИИ хлебопекарной промышленности.
Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон сообщил накануне журналистам, что плесень на батоне не является признаком плохого качества, а связана с лишь с преждевременной упаковкой. По его словам, некоторые недобросовестные производители не ждут, когда хлеб остынет после выпекания в течение трех часов, а упаковывают его раньше: в результате на поверхности появляется влага, являющаяся благоприятной средой для развития плесени.
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В НИИ хлебопекарной промышленности высказали недоумение по этому поводу, указав, что "на современных предприятиях используется специальное оборудование для остывания хлеба, которое позволяет охладить продукцию в течение 1-1,5 часа в зависимости от ассортимента".
"Заплесневевший хлеб непригоден к употреблению в пищу, даже если срезать заплесневевшую часть, убирается только видимая часть плесени. При этом в мякише остаются глубоко пронизывающие его невидимые нити мицелия плесневых грибов и ядовитые вещества, продуцируемые плесенями", - говорится в комментарии научного учреждения.
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Эксперты подчеркивают, что около сотни видов плесневых грибов образуют опасные для здоровья вещества – микотоксины, которые могут вызывать острые отравления и канцерогенное действие. "Микотоксины невидимы, не имеют вкуса, химически и термоустойчивы и не разрушаются при хранении. В связи с этим потребление хлеба, с которого срезали заплесневевшую часть, является риском для здоровья", - говорится в комментарии.
Кроме того, специалисты института настоятельно рекомендуют потребителям внимательно изучать информацию, размещенную на упаковке хлеба, поскольку в маркировке указываются ингредиентный состав изделия, крайне важный для людей с медицинскими противопоказаниями к отдельным компонентам, а также дата выработки и срок годности продукции. Глава РОСПиК говорил накануне, что при выборе хлеба потребителю в первую очередь важны органолептические ассоциации, а на этикетку не стоит обращать внимания. Кацнельсон отмечал при этом, что не имеет в виду покупателя с медицинскими противопоказаниями, например, целиакией (непереносимость белка злаков).
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НИИ хлебопекарной промышленностиНИИРоссияОбщество
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