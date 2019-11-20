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РИА Новости

Глава гильдии пекарей развеял мифы о хлебе с плесенью

20:31 20.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПродовольственная ярмарка
Продовольственная ярмарка
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Плесень на батоне - не признак плохого качества, а связана с лишь с преждевременной упаковкой, хлеб можно назвать лидером по безопасности среди продуктов питания, сообщил журналистам президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон.
"Когда хлеб вышел из печи, он должен остыть. На это отводится не менее трех часов, и только затем его можно упаковывать и продавать. Но этот период - потеря производительности, поэтому некоторые, не очень ответственные коллеги упаковывают его чуть раньше. Хлеб остывает под упаковкой, и тогда на его поверхности появляется влага. Лучшей среды для развития плесени придумать нельзя, потому что плесневые микробы есть везде", - рассказал глава РОСПиК. Между тем, появившиеся пятна плесени не означают, что испортился весь продукт, добавил он: небольшие очаги можно вырезать ножом, сам хлеб при этом останется доброкачественным.
Кацнельсон объяснил журналистам, почему не стоит придерживаться распространенного мнения о том, что во времена Советского Союза хлеб был лучше, а сейчас плохая мука и консерванты могут его испортить. "Миф, что мы ищем плохую муку. И вообще это термин неправильный. Есть мука с определенными свойствами. Чтобы сделать кондитерское изделие, нужны одни свойства, для пиццы – другие, для багета – третьи. И во всем мире пекарь заказывает муку для определенных видов изделий", - заметил он.
Что касается изготовления хлеба в советское время, то в продукцию общего применения консерванты не добавляли, но они использовались в хлебе специального назначения, например, для подводников или других контингентов. "Сейчас появился тостовый хлеб, появился хлеб длительного хранения, который удобно взять в поход - да, туда добавляются консерванты, но только те, которые разрешает Роспотребнадзор. Все, что в хлебе есть – все разрешено ведомством", - подчеркнул Кацнельсон.
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Глава РОСПиК также заметил, что при выборе хлеба не стоит ориентироваться на этикетку: по его словам, главное правило - "нравится или не нравится", так как обычно покупатель сначала оценивает внешний вид и запах хлеба, затем смотрит на цену, и если продукт нравится, возможно, присмотрится и к производителю. "Хлеб – лидер по безопасности: он проходит через печку, и поэтому абсолютно безопасный продукт. Но если вы покупаете ватрушку с творогом, а она изготовлена неделю назад, не рекомендую ее есть, так как творог – скоропортящийся продукт", - сказал эксперт.
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РоспотребнадзорРоссияОбщество
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