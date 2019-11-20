Глава гильдии пекарей развеял мифы о хлебе с плесенью

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Плесень на батоне - не признак плохого качества, а связана с лишь с преждевременной упаковкой, хлеб можно назвать лидером по безопасности среди продуктов питания, сообщил журналистам президент Плесень на батоне - не признак плохого качества, а связана с лишь с преждевременной упаковкой, хлеб можно назвать лидером по безопасности среди продуктов питания, сообщил журналистам президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон.

"Когда хлеб вышел из печи, он должен остыть. На это отводится не менее трех часов, и только затем его можно упаковывать и продавать. Но этот период - потеря производительности, поэтому некоторые, не очень ответственные коллеги упаковывают его чуть раньше. Хлеб остывает под упаковкой, и тогда на его поверхности появляется влага. Лучшей среды для развития плесени придумать нельзя, потому что плесневые микробы есть везде", - рассказал глава РОСПиК. Между тем, появившиеся пятна плесени не означают, что испортился весь продукт, добавил он: небольшие очаги можно вырезать ножом, сам хлеб при этом останется доброкачественным.

Кацнельсон объяснил журналистам, почему не стоит придерживаться распространенного мнения о том, что во времена Советского Союза хлеб был лучше, а сейчас плохая мука и консерванты могут его испортить. "Миф, что мы ищем плохую муку. И вообще это термин неправильный. Есть мука с определенными свойствами. Чтобы сделать кондитерское изделие, нужны одни свойства, для пиццы – другие, для багета – третьи. И во всем мире пекарь заказывает муку для определенных видов изделий", - заметил он.

Что касается изготовления хлеба в советское время, то в продукцию общего применения консерванты не добавляли, но они использовались в хлебе специального назначения, например, для подводников или других контингентов. "Сейчас появился тостовый хлеб, появился хлеб длительного хранения, который удобно взять в поход - да, туда добавляются консерванты, но только те, которые разрешает Роспотребнадзор . Все, что в хлебе есть – все разрешено ведомством", - подчеркнул Кацнельсон.