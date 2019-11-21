В Совфеде оценили планы Киева вернуть "пропавшую" технику с кораблей

Бронекатера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" во время передачи Украине

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Украине будет стыдно за требование вернуть якобы пропавшую технику с трех кораблей, которые передала Россия , заявила член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в беседе с RT

Она выразила сожаление, что Киев не смог должным образом оценить шаг Москвы.

Однако, Ковитиди уверена, что отношения стран в скором времени нормализуются.

"И Украине, и действующим политикам будет стыдно за подобную плоскость братских отношений, которая сведена на уровень клозетов и лампочек", — заявила она.

На этой неделе Москва передала Киеву три корабля, задержанные год назад за нарушение госграницы. На Украине пожаловались на состояние судов и заявили, что "россияне их угробили". В частности принимающая сторона якобы не досчиталась розеток, плафонов и унитазов.

Украинская провокация

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям властей, в итоге их вместе с экипажами задержали.

Владимир Путин назвал инцидент провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов президента.