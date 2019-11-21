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РИА Новости

В Совфеде оценили планы Киева вернуть "пропавшую" технику с кораблей

12:57 21.11.2019 (обновлено: 20:39 21.11.2019)
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© РИА Новости / ФСБ РФБронекатера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" во время передачи Украине
Бронекатера Никополь, Бердянск и буксир Яны Капу во время передачи Украине
© РИА Новости / ФСБ РФ
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Украине будет стыдно за требование вернуть якобы пропавшую технику с трех кораблей, которые передала Россия, заявила член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в беседе с RT.
Она выразила сожаление, что Киев не смог должным образом оценить шаг Москвы.
Однако, Ковитиди уверена, что отношения стран в скором времени нормализуются.
"И Украине, и действующим политикам будет стыдно за подобную плоскость братских отношений, которая сведена на уровень клозетов и лампочек", — заявила она.
На этой неделе Москва передала Киеву три корабля, задержанные год назад за нарушение госграницы. На Украине пожаловались на состояние судов и заявили, что "россияне их угробили". В частности принимающая сторона якобы не досчиталась розеток, плафонов и унитазов.
Непотопляемые войска
Вчера, 17:35
Непотопляемые войска

Украинская провокация

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям властей, в итоге их вместе с экипажами задержали.
Владимир Путин назвал инцидент провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов президента.
Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
20 ноября, 19:23Акценты
Докопались до унитаза. Украинцы не рады своим кораблямИ моряков им вернули, и корабли отдали. Но опять на Украине недовольны – унитазы "зажали". Может, кампанию начнут за их возвращение?
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Ситуация на УкраинеНарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныОльга КовитидиВоенно-морские силы УкраиныСовет Федерации РФВладимир ПутинРоссияКиевУкраинаВ мире
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