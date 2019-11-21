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РИА Новости

Парламентарии Союзного государства утвердили бюджет на 2020 год

11:44 21.11.2019 (обновлено: 14:30 21.11.2019)
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© РИА Новости / Андрей Александров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Участники Парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии в четверг утвердили проект союзного бюджета на 2020 год с доходами в размере около 5,5 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости.
"Принимается. Поздравляю всех с принятием бюджета Союзного государства на 2020 год", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании 57-й сессии Парламентского собрания Союзного государства.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
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Как сообщил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, доходы союзного бюджета на 2020 год составят около 5,5 миллиарда рублей, профицит - около 144,4 миллиона рублей. При этом, по его словам, поскольку за счёт профицита предполагается финансировать новую программу интеграции, в следующем году этот показатель сократится до 24,4 миллиона рублей.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииГосдума РФГригорий РапотаВячеслав ВолодинБелоруссияРоссияСанкт-ПетербургПолитика
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