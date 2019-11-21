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РИА Новости

Около 55% хакерских атак на Россию идут с территории США, заявили в Совфеде

10:16 21.11.2019 (обновлено: 11:13 21.11.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрограммирование
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Порядка 55% хакерских атак на РФ поступает с территории США, а из России в США зафиксировано 2-3% подобных атак, в целом за год можно говорить о миллиардах атак, направленных на Россию, заявил в интервью РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
По его словам, речь идет об атаках, в том числе на органы госвласти РФ, на "чувствительные объекты инфраструктуры" и на ряд общественных организаций.
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"Каждый год эта цифра колеблется. Когда мы начали мониторить, было около 42-43%. Сейчас, по некоторым данным, 53-56% с территории США в целом – то есть мы не говорим, что это все делают конкретно ЦРУ или Госдеп. А вот с территории РФ на территорию США выявлено порядка 2-3%, это примерно соответствует пропорции нашего населения в мировом масштабе", - сказал Климов.
Он назвал это показательным, поскольку США "не имеют более половины населения земного шара", но вместе с тем объем и интенсивность атак "максимально именно оттуда идет". При этом, по словам Климова, такие атаки "идут постоянно".
"Перед выборами региональными был всплеск таких атак на ресурсы ЦИК. Естественно, что когда выборы закончились, там смещаются акценты. Но в целом по году речь идет о миллиардах атак - это не две, не три, не 200 и не 300, и не миллион", - заключил Климов.
Читайте полный текст интервью Андрея Климова >>
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Совет Федерации РФАндрей КлимовРоссияСШАТехнологии
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