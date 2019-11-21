Около 55% хакерских атак на Россию идут с территории США, заявили в Совфеде

По его словам, речь идет об атаках, в том числе на органы госвласти РФ, на "чувствительные объекты инфраструктуры" и на ряд общественных организаций.

"Каждый год эта цифра колеблется. Когда мы начали мониторить, было около 42-43%. Сейчас, по некоторым данным, 53-56% с территории США в целом – то есть мы не говорим, что это все делают конкретно ЦРУ или Госдеп. А вот с территории РФ на территорию США выявлено порядка 2-3%, это примерно соответствует пропорции нашего населения в мировом масштабе", - сказал Климов.