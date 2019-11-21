Новые правила получения медсправок для водителей вступят в силу 22 ноября

Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохранения России, новые правила позволят получить более объективные результаты о состоянии здоровья благодаря исключению визуальной оценки. Такая проверка станет эффективной мерой профилактики дорожно-транспортных происшествий, уточнили в Минздраве.

С этим мнением не согласились опрошенные РИА Новости автоэксперты. Координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел заявил, что на ситуации с дорожно-транспортными происшествиями нововведения никак не отразятся. А руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев отметил, что для желающих получить права только увеличится стоимость справки.