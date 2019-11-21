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РИА Новости

Новые правила получения медсправок для водителей вступят в силу 22 ноября

10:15 21.11.2019 (обновлено: 19:32 21.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВыдача водительского удостоверения
Выдача водительского удостоверения
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Приказ Минздрава, согласно которому при медицинском освидетельствовании водителей обязательно потребуется определить наличие психоактивных веществ в моче и крови, вступит в силу в пятницу, 22 ноября.
Документ был зарегистрирован в Минюсте 8 ноября и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 11 ноября. При получении или обновлении водительских прав помимо стандартного обследования медицинская комиссия будет включать в себя химико-токсикологическое исследование мочи на содержание наркотических, психотропных веществ и их метаболитов, качественное и количественное определение биомаркера хронического злоупотребления алкоголя — карбогидрат-дефицитного трансферина в сыворотке крови.
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Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохранения России, новые правила позволят получить более объективные результаты о состоянии здоровья благодаря исключению визуальной оценки. Такая проверка станет эффективной мерой профилактики дорожно-транспортных происшествий, уточнили в Минздраве.
С этим мнением не согласились опрошенные РИА Новости автоэксперты. Координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел заявил, что на ситуации с дорожно-транспортными происшествиями нововведения никак не отразятся. А руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев отметил, что для желающих получить права только увеличится стоимость справки.
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Планы нововведений вызвали ажиотаж среди автомобилистов. Так, по данным департамента здравоохранения Воронежской области, предполагаемый рост стоимости прохождения водительской медицинской комиссии привел к огромным очередям в наркологическом и психоневрологическом диспансерах Воронежа. В регистратуре областного психоневрологического диспансера в среду рассказали, что в их коридоре стоят порядка 600 человек.
Отмечается, что в результате нововведения цены на прохождение медкомиссии в Воронежской области вырастут в пять раз, справки будет стоить от 5450 до 6150 рублей. Как заявил главный врач Приморского краевого наркологического диспансера Аркадий Юхименко, стоимость медицинской справки для водителей по новым правилам из-за дополнительных исследований возрастет в десять раз — до пяти тысяч рублей.
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Министерство здравоохранения РФОбщество
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21 ноября, 10:23
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