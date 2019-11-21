Новые правила получения медсправок для водителей вступят в силу 22 ноября

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Приказ Минздрава, согласно которому при медицинском освидетельствовании водителей обязательно потребуется определить наличие психоактивных веществ в моче и крови, вступит в силу в пятницу, 22 ноября.
Документ был зарегистрирован в Минюсте 8 ноября и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 11 ноября. При получении или обновлении водительских прав помимо стандартного обследования медицинская комиссия будет включать в себя химико-токсикологическое исследование мочи на содержание наркотических, психотропных веществ и их метаболитов, качественное и количественное определение биомаркера хронического злоупотребления алкоголя — карбогидрат-дефицитного трансферина в сыворотке крови.
Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохранения России, новые правила позволят получить более объективные результаты о состоянии здоровья благодаря исключению визуальной оценки. Такая проверка станет эффективной мерой профилактики дорожно-транспортных происшествий, уточнили в Минздраве.
С этим мнением не согласились опрошенные РИА Новости автоэксперты. Координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел заявил, что на ситуации с дорожно-транспортными происшествиями нововведения никак не отразятся. А руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев отметил, что для желающих получить права только увеличится стоимость справки.
Планы нововведений вызвали ажиотаж среди автомобилистов. Так, по данным департамента здравоохранения Воронежской области, предполагаемый рост стоимости прохождения водительской медицинской комиссии привел к огромным очередям в наркологическом и психоневрологическом диспансерах Воронежа. В регистратуре областного психоневрологического диспансера в среду рассказали, что в их коридоре стоят порядка 600 человек.
Отмечается, что в результате нововведения цены на прохождение медкомиссии в Воронежской области вырастут в пять раз, справки будет стоить от 5450 до 6150 рублей. Как заявил главный врач Приморского краевого наркологического диспансера Аркадий Юхименко, стоимость медицинской справки для водителей по новым правилам из-за дополнительных исследований возрастет в десять раз — до пяти тысяч рублей.