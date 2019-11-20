Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Сразу в нескольких российских городах образовались очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов, передают местные СМИ.
Ранее "Российская газета" сообщила об изменении правил медосвидетельствования водителей. Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку. Раньше эти анализы брали при обнаружении конкретных симптомов.
По данным газеты, нововведение привет к подорожанию цен на справки.
Утром в Воронеже к наркологическому диспансеру на улице Героев Стратосферы образовалась очередь из десятков человек, сообщили "Вести. Воронеж". Телеканал отметил, что по новым правилам цены на справки вырастут в городе "примерно в пять раз". Так, на регистратуре в местном наркодиспансере указано, что после 22 ноября стоимость документа для получения прав на категории А, В и М возрастет с одной тысячи до 5450 рублей.
Также об очередях за справками сообщил оренбургский портал 56orb. В среду утром журналист издания насчитал у одного из диспансеров полсотни человек.
Жители Ярославля также сформировали очереди за документами по старым ценам. СМИ утверждают, что стоимость медсправок в городе вырастет в 14 раз.
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"Сейчас справка стоит 300 рублей, а с 22 ноября ее получение существенно ударит по карманам: стоимость увеличится до 4,8 тысячи рублей. Рост цены обусловлен дорогостоящими лабораторными анализами, которые смогут выявить тех, кто склонен к злоупотреблению алкоголем и наркотиками", — передает ОТР.
По данным телеканала, в Вологде справка будет стоить 2,9 тысячи рублей, в Костроме — 3,3 тысячи, в Иваново — 4,5 тысячи.
Ранее в Минздраве рассказали РИА Новости, что приказ об обязательном определении психоактивных веществ позволит более объективно оценивать результаты химико-токсикологических исследований без визуальной оценки. Проверка станет эффективной мерой профилактики дорожно-транспортных происшествий, считают в ведомстве.
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