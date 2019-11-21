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РИА Новости

В Приморье назвали стоимость новой медсправки для водительских прав

08:16 21.11.2019 (обновлено: 11:36 21.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВодительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве
Водительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя — РИА Новости. Главный врач Приморского краевого наркологического диспансера Аркадий Юхименко рассказал, что стоимость медицинской справки для водителей по новым правилам из-за дополнительных исследований возрастет в десять раз — до пяти тысяч рублей.
По приказу Минздрава с 22 ноября вносятся изменения в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители. По новым правилам с 22 ноября увеличен объем исследований: теперь нужно сдавать мочу на содержание 11 видов наркотических веществ и кровь на наличие фермента CDT — маркера хронического злоупотребления алкоголем. Ранее такой анализ крови назначали только при симптомах алкоголизма. В Минздраве считают эти нововведения эффективной мерой профилактики ДТП.
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В департаменте здравоохранения Приморья РИА Новости ранее рассказали, что в регионе новые правила будут действовать с января 2020 года.
По словам Юхименко, чей комментарий РИА Новости предоставил представитель департамента здравоохранения Приморья, необходимость закупки нового оборудования, реактивов, а также проведение дополнительных обследований влечет за собой и рост цен на справки.
Сотрудник ГИБДД
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"В настоящее время окончательная цена определяется. Но уже сейчас понятно, что справка на права подорожает не менее чем в десять раз. А значит, стоимость такой услуги будет не менее пяти тысяч рублей", — отметил главврач.
Согласно приказу Минздрава России, обследование можно пройти только в специализированных медицинских организациях государственной или муниципальной системы здравоохранения. В Приморском крае проводить анализ будет химико-токсикологическая лаборатория, отметили в департаменте здравоохранения.
Сотрудник ДПС
18 ноября, 13:15
ГИБДД не планирует в ближайшее время изменять правила дорожного движения
1831248180
Обсудить 10
Приморский крайОбщество
Популярные комментарии
Здоровые водители - безопасность на дорогах. А главное, - сохранение жизни десяткам тысяч людей. Думаю, эта цена того стоит.
21 ноября, 09:12
lyuda.terenteva.55
0000115
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