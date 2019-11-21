В Приморье назвали стоимость новой медсправки для водительских прав

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя — РИА Новости. Главный врач Приморского краевого наркологического диспансера Аркадий Юхименко рассказал, что стоимость медицинской справки для водителей по новым правилам из-за дополнительных исследований возрастет в десять раз — до пяти тысяч рублей.

По приказу Минздрава с 22 ноября вносятся изменения в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители. По новым правилам с 22 ноября увеличен объем исследований: теперь нужно сдавать мочу на содержание 11 видов наркотических веществ и кровь на наличие фермента CDT — маркера хронического злоупотребления алкоголем. Ранее такой анализ крови назначали только при симптомах алкоголизма. В Минздраве считают эти нововведения эффективной мерой профилактики ДТП.

В департаменте здравоохранения Приморья РИА Новости ранее рассказали, что в регионе новые правила будут действовать с января 2020 года.

По словам Юхименко, чей комментарий РИА Новости предоставил представитель департамента здравоохранения Приморья, необходимость закупки нового оборудования, реактивов, а также проведение дополнительных обследований влечет за собой и рост цен на справки.

"В настоящее время окончательная цена определяется. Но уже сейчас понятно, что справка на права подорожает не менее чем в десять раз. А значит, стоимость такой услуги будет не менее пяти тысяч рублей", — отметил главврач.