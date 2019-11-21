В Совфеде связали кризис в Боливии с вмешательством США

"Признаков много, что там американцы вмешиваются. До какой степени их вмешательство было фатальным для существовавшей политической системы – это надо все внимательно изучать, анализировать. Но то, что без них (США - Прим. ред.) не обошлось – я лично в этом уверен", - сказал Климов в интервью РИА Новости.