В Совфеде связали кризис в Боливии с вмешательством США

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Кризис в Боливии связан с американским вмешательством, но пока сложно понять, была ли роль США решающей, считает глава комиссии СФ по защите госсуверенитета РФ, зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.
"Признаков много, что там американцы вмешиваются. До какой степени их вмешательство было фатальным для существовавшей политической системы – это надо все внимательно изучать, анализировать. Но то, что без них (США - Прим. ред.) не обошлось – я лично в этом уверен", - сказал Климов в интервью РИА Новости.
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Он уточнил, что на профильной комиссии Совета Федерации пока не был рассмотрен этот случай, поэтому свою оценку он выражает "как эксперт", а не от лица комиссии.
Эво Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют её отставки. По официальной информации, с 20 октября в Боливии в протестах погибли 23 человека, 715 получили ранения, 624 арестованы.