Экс-министр призвала украинцев перестать верить Зеленскому

"Я вчера открыла предвыборную программу. Первый закон, который обещал внести Зеленский, — это о народовластии, то есть: референдумы, плебисциты, опросы. Программа называется "Украина моей мечты". Это так сложно спрашивать людей, чего они хотят? Следующее, что он обещал, — это выборы по открытым спискам. Где закон? Он обещал, что за кнопокодавство будет автоматическое лишение мандата. Кнопокдавов от "Слуг народа" видели? Их лишили мандата?" — возмутилась экс-министр.