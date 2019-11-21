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РИА Новости

Экс-министр призвала украинцев перестать верить Зеленскому

03:39 21.11.2019
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© Фото : пресс-служба президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Фото : пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Украинцам следует перестать верить, что только окружение их президента Владимира Зеленского плохое, а сам он хороший, заявила бывший министр юстиции страны Елена Лукаш в эфире телеканала NewsOne.
По словам политика, глава государства не выполняет предвыборные обещания.
"Я вчера открыла предвыборную программу. Первый закон, который обещал внести Зеленский, — это о народовластии, то есть: референдумы, плебисциты, опросы. Программа называется "Украина моей мечты". Это так сложно спрашивать людей, чего они хотят? Следующее, что он обещал, — это выборы по открытым спискам. Где закон? Он обещал, что за кнопокодавство будет автоматическое лишение мандата. Кнопокдавов от "Слуг народа" видели? Их лишили мандата?" — возмутилась экс-министр.
Лукаш подчеркнула, что у страны нет времени ждать, когда обещания начнут исполняться.
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"Надо прекратить верить в добрую сказку о том, что царь хороший, а бояре плохие", — заключила она.
Ранее экс-министр в эфире канала "112 Украина" назвала четыре признака, которые указывают, на фальшивость позиции Зеленского по вопросу миротворческого процесс на Украине.
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Ситуация на УкраинеЕлена ЛукашВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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