Экс-министр призвала украинцев перестать верить Зеленскому

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Украинцам следует перестать верить, что только окружение их президента Владимира Зеленского плохое, а сам он хороший, заявила бывший министр юстиции страны Елена Лукаш в эфире телеканала NewsOne.
По словам политика, глава государства не выполняет предвыборные обещания.
"Я вчера открыла предвыборную программу. Первый закон, который обещал внести Зеленский, — это о народовластии, то есть: референдумы, плебисциты, опросы. Программа называется "Украина моей мечты". Это так сложно спрашивать людей, чего они хотят? Следующее, что он обещал, — это выборы по открытым спискам. Где закон? Он обещал, что за кнопокодавство будет автоматическое лишение мандата. Кнопокдавов от "Слуг народа" видели? Их лишили мандата?" — возмутилась экс-министр.
Лукаш подчеркнула, что у страны нет времени ждать, когда обещания начнут исполняться.
"Надо прекратить верить в добрую сказку о том, что царь хороший, а бояре плохие", — заключила она.
Ранее экс-министр в эфире канала "112 Украина" назвала четыре признака, которые указывают, на фальшивость позиции Зеленского по вопросу миротворческого процесс на Украине.