На Украине рассказали, почему не стоит доверять Зеленскому

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш рассказала в эфире телеканала "112 Украина" о попытке Владимира Зеленского играть роль "главного миротворца". По ее словам, на фальшивость его позиции указывают четыре признака.
Лукаш отмечает, что за полгода своего президентства Зеленский не представил ни одного законопроекта, связанного с реализацией Минских соглашений. При этом он демонстрирует желание "прогибаться перед агрессивным меньшинством".
Кроме того, второй статьей расходов в государственном бюджете оказались затраты на оборону. По мнению Лукаш, это показывает настрой Зеленского "строить военно-полицейское государство".
Наконец, бывший министр юстиции Украины упрекнула президента в "закручивании гаек".
"Готовящийся к миру, идущий с любовью исполнять соглашения (Минские соглашения. — Прим. Ред.) так себя не ведет", – заявила Лукаш.
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