Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-20T00:57+0300
https://ria.ru/20191120/1561143051.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156112/47/1561124729_0:106:943:636_1036x0_80_0_0_cb842808989a9127afadf1e470ff0eed.jpg
РИА Новости

На Украине рассказали, почему не стоит доверять Зеленскому

00:57 20.11.2019
685
© Фото : пресс-служба президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем
© Фото : пресс-служба президента Украины
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш рассказала в эфире телеканала "112 Украина" о попытке Владимира Зеленского играть роль "главного миротворца". По ее словам, на фальшивость его позиции указывают четыре признака.
Лукаш отмечает, что за полгода своего президентства Зеленский не представил ни одного законопроекта, связанного с реализацией Минских соглашений. При этом он демонстрирует желание "прогибаться перед агрессивным меньшинством".
Кроме того, второй статьей расходов в государственном бюджете оказались затраты на оборону. По мнению Лукаш, это показывает настрой Зеленского "строить военно-полицейское государство".
Наконец, бывший министр юстиции Украины упрекнула президента в "закручивании гаек".

"Готовящийся к миру, идущий с любовью исполнять соглашения (Минские соглашения. — Прим. Ред.) так себя не ведет", – заявила Лукаш.

Президент Украины Владимир Зеленский
13 ноября, 04:39
Названы три нарушенных обещания Зеленского
2331000
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеЕлена ЛукашВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Компрессорная установка Креховского месторождения природного газа
Пушков прокомментировал заявление Германии по транзиту газа через Украину
Американские танки Абрамс в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019
Столтенберг объяснил, почему военные расходы в НАТО выше, чем у России
Здание Международного суда ООН в Гааге
Суд ООН потребовал от России ответить на украинский иск
Посольство Великобритании в Москве
Британское посольство ответило на сообщения о визах российским журналистам
Укладка труб газопровода Северный поток - 2
Эксперт оценил заявление экс-главы МИД ФРГ по "Северному потоку — 2"
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко выступает на заседании Верховной рады Украины. 22 мая 2019
Тимошенко резко ответила Зеленскому на слова о лишении "сладенького"
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем
Зеленский обсудил с главой МИД Германии имплементацию газовой директивы ЕС
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Волкер заявил, что не заставлял Украину вести расследование против Байдена
Экс-спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Волкер заявил, что не оказывал давления на украинские власти из-за Байдена
Подполковник армии США, ветеран иракской войны Александр Виндман
Американскому подполковнику предлагали стать главой Минобороны Украины
Саммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
В НАТО обсудят усиление КНР, организацию саммита и состояние связей в союзе
Супермодель Ирина Шейк
Ирина Шейк возглавила рейтинг журнала Maxim
Компрессорная установка Креховского месторождения природного газа
Эксперт оценил заявление Германии по транзиту газа через Украину
Компрессорная установка Креховского месторождения природного газа
В "Нафтогазе" ответили на предложение России по скидке на газ
Строительство газопровода Турецкий поток
"Газпром" заполнил обе нитки "Турецкого потока" газом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32В Греции турист получил сильный ожог, отправившись на потухший вулкан
02:27Действия правительства Никарагуа нарушают конституцию, заявила комиссия ОАГ
02:06Генсек ОПЕК заявил о высоком уровне сотрудничества организации с Россией
01:51Эксперт рассказал, как российские вузы могут попасть в топ-100
01:27Джонсон победил на дебатах с Корбином, но с минимальным отрывом
01:26Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью
01:21Корбин считает необходимым усовершенствовать британскую монархию
01:14Дженнифер Лопес утверждает, что за "Стриптизерш" ей не заплатили
01:05В МИД рассказали, почему важно восстановить мир в Афганистане
01:00В Боливии в столкновениях у НПЗ погибли три человека
00:57На Украине рассказали, почему не стоит доверять Зеленскому
00:55Волкер не верит обвинениям в коррупции против Байдена
00:53Власти Австрии превратят дом Гитлера в отдел полиции
00:43Нетаньяху призвал партии создать кабмин для аннексии Иорданской долины
00:41В Индии деревенские жители избили австралийского туриста
00:38В ЦМТ пройдет ежегодный инвестфорум "Россия зовет!"
00:35В Москве секретари совбезов стран СНГ обсудят вопросы безопасности
00:31Медведев обсудит правозащитную деятельность "Единой России"
00:30Трамп воспринял избрание Зеленского с глубоким скептицизмом, заявил Волкер
00:29Соловьев раскритиковал Зеленского за его поведение
Лента новостейМолния