Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-21T03:37+0300
https://ria.ru/20191121/1561186258.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/150608/26/1506082638_0:158:3080:1891_1036x0_80_0_0_4246d534dc1d03f8a091b43235131ca0.jpg
РИА Новости

Сенатор сообщил, когда может состояться визит правящей партии САР в Россию

03:37 21.11.2019
102
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗамсекретаря генсовета "Единой России" Андрей Климов
Замсекретаря генсовета Единой России Андрей Климов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Замсекретаря генсовета "Единой России" Андрей Климов. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Визит делегации правящей партии Сирии БААС в Москву может состояться до конца текущего года, сообщил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, замсекретаря генсовета "Единой России" Андрей Климов.
"Визит БААС в Москву ожидается... Я даже надеюсь, что до конца этого года такая встреча произойдет. Мы приблизительные даты наметили с моими коллегами в сирийской правящей партии. Я очень хотел бы с ними встретиться и надеюсь, что эта встреча до конца года состоится", - сказал Климов в интервью РИА Новости.
Ранее Климов сообщал РИА Новости, что "Единая Россия" в апреле-начале мая 2019 года намеревалась провести переговоры в Москве с делегацией БААС.
Сенатор отметил, что считает преждевременным объявлять предварительную дату визита в связи с тяжелой внутриполитической ситуацией в Сирии.
Линия разъединения Израиля и Сирии на Голанских высотах
Вчера, 19:41
Авиаудары Израиля мешают урегулированию ситуации в Сирии, уверены в МИД РФ
"У них (у Сирии - ред.) есть еще проблемы с вторгшимися на их территорию американцами и турками. И люди, о которых мы говорим, это все-таки высокопоставленные люди в правящей партии. Поэтому очень часто, когда мы согласовывали сроки визитов, случались какие-то события, которые вынуждали их оставаться и сроки переносить", - подчеркнул он.
Как сообщал Климов ранее, на переговорах предполагается обсудить вопросы защиты сирийского суверенитета путем развития диалога России и Сирии. Замглавы международного комитета СФ также отмечал, что кроме Москвы, сирийские политики могут посетить Крым и Севастополь.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
100020
Обсудить 0
Спортсмены и команды
Андрей Климович
Война в СирииСовет Федерации РФЕдиная РоссияАндрей КлимовСирияСевастопольПолитика
Рекомендуем
Эво Моралес в Мехико
Моралес заявил, что хочет вернуться в Боливию и ждет гарантий безопасности
Сайт электронной платежной системы QIWI
В QIWI сообщили о снижении среднего чека за турпутевки при покупке онлайн
Покупка в интернете
Исследование: большинство россиян испытывают муки выбора при покупках
Актриса Анна Михалкова
Пармас советует брать на главную роль Михалкову тем, кто хочет спасти фильм
Начальник управления ФСИН России по Москве Сергей Мороз
Начальник УФСИН Москвы рассказал, как появляются слухи о VIP-камерах в СИЗО
Иранский техник работает на ядерном объекте
Эр-Рияд приветствует решение США восстановить санкции для объекта в Фордо
Испытания американских противотанковых ракетных комплексов Джавелин (Javelin) на военном полигоне на Украине
Пентагон: Киев в июле выражал беспокойство из-за заморозки военной помощи
Участница на специализированной выставке vape-индустрии
Привыкание и смертельные осложнения: эксперты рассказали, чем опасны вейпы
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Зампостреда в ООН рассказал о стабилизации сахельского региона
Сканер штрих-кода считывает этикетку с QR-кодом с коробки с обувью
В ТПП рассказали, как цифровая маркировка может повлиять на цены в стране
Геодезический космический аппарат Гео-ИК-2
Россия развернет новую космическую геодезическую систему в 2027-2029 годах
Президент Украины Владимир Зеленский
Экс-министр призвала украинцев перестать верить Зеленскому
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В Госдуме предложили МЧС организовать пункты обогрева для бездомных
Учения РВСН
РВСН обезвредили условных диверсантов на учениях в Ивановской области
Президент США Дональд Трамп
Показания посла в ЕС подтвердили невиновность Трампа, заявили в Белом доме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:47В Испании туристы голосованием изменили курс круизного лайнера
06:45"Даже Порошенко такого не позволял": в Раде рассказали об обмане украинцев
06:13Байден заявил, что не будет преследовать Трампа в случае победы на выборах
06:06В ФСИН рассказали, как пытаются пронести наркотики в московские СИЗО
05:54СК возбудил новые дела о хищениях на космодроме "Восточный", пишут СМИ
05:25Google ужесточила правила размещения политической рекламы
05:24В России планируют создать лоукостер для полетов на Дальний Восток
05:07В американском сенате заявили о возможности задержать "Северный поток — 2"
05:04Военная полиция России расположилась на бывшей базе США в Сирии
04:45Нацпарки России и КНР договорились сотрудничать в охране редких леопардов
04:38Эксперты оценили изменение процедуры медосвидетельствования для водителей
04:36Евродепутат рассказал о французской традиции "поддаваться давлению России"
04:35Врачи впервые ввели человека в состояние анабиоза
04:35Демократы не дали вызвать в конгресс США главного информатора против Трампа
04:26Защитники фресок Арнаутова в США сообщили об отмене согласительной встречи
04:25США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину
04:17Атомная субмарина "Кузбасс" на учениях атаковала подлодку "противника"
04:16В Донбасс отправилась колонна МЧС России с гуманитарной помощью для детей
03:58Зеленский ограничивает украинцев в общении с Россией, заявили в Раде
03:47Бизнес-модели Google и Facebook угрожают правам человека, заявила Amnesty
Лента новостейМолния