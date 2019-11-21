Сенатор сообщил, когда может состояться визит правящей партии САР в Россию

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Визит делегации правящей партии Сирии БААС в Москву может состояться до конца текущего года, сообщил зампредседателя комитета Визит делегации правящей партии Сирии БААС в Москву может состояться до конца текущего года, сообщил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, замсекретаря генсовета "Единой России" Андрей Климов

"Визит БААС в Москву ожидается... Я даже надеюсь, что до конца этого года такая встреча произойдет. Мы приблизительные даты наметили с моими коллегами в сирийской правящей партии. Я очень хотел бы с ними встретиться и надеюсь, что эта встреча до конца года состоится", - сказал Климов в интервью РИА Новости.

Ранее Климов сообщал РИА Новости, что "Единая Россия" в апреле-начале мая 2019 года намеревалась провести переговоры в Москве с делегацией БААС.

Сенатор отметил, что считает преждевременным объявлять предварительную дату визита в связи с тяжелой внутриполитической ситуацией в Сирии.

"У них (у Сирии - ред.) есть еще проблемы с вторгшимися на их территорию американцами и турками. И люди, о которых мы говорим, это все-таки высокопоставленные люди в правящей партии. Поэтому очень часто, когда мы согласовывали сроки визитов, случались какие-то события, которые вынуждали их оставаться и сроки переносить", - подчеркнул он.

Как сообщал Климов ранее, на переговорах предполагается обсудить вопросы защиты сирийского суверенитета путем развития диалога России и Сирии. Замглавы международного комитета СФ также отмечал, что кроме Москвы, сирийские политики могут посетить Крым и Севастополь.