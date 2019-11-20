Претензии Эстонии к России: когда эстонцы получат то, что заслужили

Выступление спикера эстонского парламента в фейсбуке с требованием к Москве вернуть "аннексированные территории" оказалось весьма громким во всех отношениях. До такой степени, что даже вызвало официальную реакцию Кремля , назвавшего его заявления неприемлемыми.

Хенн Пыллуаас получил свои пятнадцать минут славы в России, что, между прочим, не так-то уж и просто, с учетом равнодушия страны к делам прибалтийских соседей. Отечественным политикам, экспертам и СМИ был предоставлен информационный повод, обеспечивший оживление новостной повестки. И даже для российского общества происходящее оказалось по-своему любопытно и полезно, поскольку большая его часть до того и не слышала о территориальных противоречиях с Таллином. Тем более речь идет о весьма значительных и, как принято говорить, исконно русских землях: части Псковской области с городами Печоры и Новый Изборск и Ивангороде, приграничном городе в Ленинградской области.

На данный момент у России меньше десятка неурегулированных территориальных вопросов, причем почти все они малозначительные. Например, Южная Корея претендует на небольшой кусочек нашей территории в русле реки Туманная, где раньше находился остров Ноктундо. Забавно восприятие Тайванем Республики Тывы как своего региона. На подобном фоне многолетняя настойчивость Токио по поводу Курил действительно выделяется из общего ряда.

Что же касается Эстонии , то она сама виновата в том, что о ее притязаниях никто не знает. Формально претензий к России она не выдвигает, но вопрос по границе не решается уже третье десятилетие. Двухсторонний договор по данному поводу был подписан аж в мае 2005 года. Однако буквально через месяц, при ратификации в парламенте, эстонские депутаты внесли в него ссылки на документы с упоминанием "советской оккупации" и того самого Тартуского договора 1920 года, который дал бы Эстонии основания поднять тему спорных территорий. Разумеется, Москва тогда просто отозвала свою подпись под соглашением. Ситуация подвисла на вот уже почти пятнадцать лет.

В Таллине прекрасно понимают, что инициировать территориальный спор с Москвой — только выставлять себя на посмешище. По крайней мере сейчас. Вот если бы Россия официально подтвердила хотя бы косвенную актуальность Тартуского договора, это было бы совсем другое дело.

Нынешний скандал с Хенном Пыллуаасом значим, поскольку тему поднял не просто политик, пусть даже депутат. Пыллуаас — председатель национального парламента, то есть человек, входящий в список первых лиц эстонского государства и наделенный правом официально говорить от его имени. Это предполагает качественно иной уровень контроля над своими публичными высказываниями. И факт, что спикер — член националистической Консервативной народной партии EKRE, оправданием тут служить не может.

Ничего удивительного, что на этот раз из Кремля последовала резкая отповедь, хотя в большинстве случаев там вообще не удостаивают ответом скандальные антироссийские заявления зарубежных деятелей — на всех не наздравствуешься.

Эстония все-таки не Украина, где официальные лица позволяют себе чесать языками, как им вздумается, руководствуясь принципом "прокукарекал, а там хоть не рассветай". Как следствие, к Киеву за последние годы уже сформировалось соответствующее отношение, причем не только в России, но и на Западе.

Прибалтийские же государства при всей своей последовательно русофобской политике до сих пор демонстрировали известную вменяемость по крайней мере на международном уровне.

В нормальных условиях выступление столь высокопоставленного лица, прямо противоречащее официальной внешнеполитической линии государства, — отчетливый сигнал о готовящемся ее радикальном пересмотре. Но эстонские эксперты единодушны во мнении, что для Пыллуааса его заявление стало не более чем личным мнением и внутриполитическим шагом — работой на свой электорат.

В результате Москве остается ждать развития событий: дезавуирует ли Таллин официально слова спикера национального парламента или же и впрямь скорректирует свою позицию в сторону выдвижения территориальных претензий к России.

Если же не произойдет ни того, ни другого — придется просто убедиться в том, что тридцатилетнее пребывание вне цивилизованного государства не проходит даром ни для кого. Рано или поздно отпилившиеся от цивилизации гособразования начинают превращаться в Украину.