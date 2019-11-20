В Кремле ответили на территориальные претензии Эстонии

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Высказывания спикера эстонского парламента Хенн Пыллуаас о том, что Высказывания спикера эстонского парламентао том, что Россия должна вернуть республике "аннексированные территории", в Кремле считают неприемлемыми, заявил Дмитрий Песков

Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента, Москва не может согласиться с такими призывами.

Накануне Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть Эстонии ее территории. Так политик прокомментировал интервью директора Второго европейского департамента российского МИД Сергея Беляева для РИА Новости, в котором дипломат рассказал, что Тартуский мирный договор давно утратил силу, но Таллин ссылается на него при обсуждении ратификации пограничного договора и выдвигает территориальные претензии к Москве.

По мнению спикера эстонского парламента, прогресс в утверждении пограничного договора может быть достигнут, только когда Москва признает Тартуский договор и границы прибалтийской республики в соответствии с ним.

По Тартускому договору, подписанному Советской Россией и Эстонией в 1920 году, к прибалтийской республике отходила часть Ленинградской и Псковской областей. В 1944-м эти территории вернули РСФСР. Москва рассматривает договор как исторический документ, не имеющий юридической силы.