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РИА Новости

В Кремле ответили на территориальные претензии Эстонии

12:39 20.11.2019 (обновлено: 19:12 20.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Степанов / Перейти в фотобанкПешеходный пункт пропуска "Нарва-2" на эстонско-российской границе
Пешеходный пункт пропуска Нарва-2 на эстонско-российской границе
© РИА Новости / Сергей Степанов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Высказывания спикера эстонского парламента Хенн Пыллуаас о том, что Россия должна вернуть республике "аннексированные территории", в Кремле считают неприемлемыми, заявил Дмитрий Песков.
Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента, Москва не может согласиться с такими призывами.
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Накануне Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть Эстонии ее территории. Так политик прокомментировал интервью директора Второго европейского департамента российского МИД Сергея Беляева для РИА Новости, в котором дипломат рассказал, что Тартуский мирный договор давно утратил силу, но Таллин ссылается на него при обсуждении ратификации пограничного договора и выдвигает территориальные претензии к Москве.
По мнению спикера эстонского парламента, прогресс в утверждении пограничного договора может быть достигнут, только когда Москва признает Тартуский договор и границы прибалтийской республики в соответствии с ним.
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По Тартускому договору, подписанному Советской Россией и Эстонией в 1920 году, к прибалтийской республике отходила часть Ленинградской и Псковской областей. В 1944-м эти территории вернули РСФСР. Москва рассматривает договор как исторический документ, не имеющий юридической силы.
Таллин, однако, считает иначе. Ссылки на договор включили в преамбулу закона о ратификации российско-эстонского соглашения о границах. Москва расценила это как возможность предъявлять ей в будущем территориальные претензии и отозвала подпись под документом.
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