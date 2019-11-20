В Таллине потребовали вернуть "отнятые" Россией эстонские территории

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Спикер парламента . Спикер парламента Эстонии , член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас заявил, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".

Так политик прокомментировал интервью , которое директор Второго европейского департамента российского МИД Сергей Беляев дал РИА Новости. В частности, дипломат говорил о том, что Тартуский мирный договор от 1920 года давно утратил силу, но Эстония ссылается на него при обсуждении ратификации пограничного договора и выдвигает территориальные претензии к Москве.

"У Эстонии нет территориальных претензий к России. Мы не хотим ни одного квадратного метра российской территории. Мы лишь хотим, чтобы наши вернулись. Россия аннексировала около пяти процентов территории Эстонии", — написал Пыллуаас в фейсбуке

Он добавил, что прогресс в ратификации пограничного договора может быть достигнут, только когда Москва признает Тартусский договор и границы прибалтийской республики в соответствии с ним.

По Тартускому договору, подписанному Советской Россией и Эстонией в 1920 году, к прибалтийской республике отходила часть Ленинградской и Псковской областей. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР. Москва рассматривает Тартуский договор как исторический документ, не имеющий юридической силы.