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РИА Новости

В Таллине потребовали вернуть "отнятые" Россией эстонские территории

02:58 20.11.2019 (обновлено: 11:36 20.11.2019)
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© РИА Новости / Дина ДаниловаТаллин, столица Эстонии
Таллин, столица Эстонии
© РИА Новости / Дина Данилова
Таллин, столица Эстонии. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас заявил, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Так политик прокомментировал интервью, которое директор Второго европейского департамента российского МИД Сергей Беляев дал РИА Новости. В частности, дипломат говорил о том, что Тартуский мирный договор от 1920 года давно утратил силу, но Эстония ссылается на него при обсуждении ратификации пограничного договора и выдвигает территориальные претензии к Москве.
"У Эстонии нет территориальных претензий к России. Мы не хотим ни одного квадратного метра российской территории. Мы лишь хотим, чтобы наши вернулись. Россия аннексировала около пяти процентов территории Эстонии", — написал Пыллуаас в фейсбуке.
Он добавил, что прогресс в ратификации пограничного договора может быть достигнут, только когда Москва признает Тартусский договор и границы прибалтийской республики в соответствии с ним.
Посольство РФ в Таллине
19 ноября, 10:47
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По Тартускому договору, подписанному Советской Россией и Эстонией в 1920 году, к прибалтийской республике отходила часть Ленинградской и Псковской областей. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР. Москва рассматривает Тартуский договор как исторический документ, не имеющий юридической силы.
Таллин утверждает, что договор продолжает действовать. Ссылки на него были включены в преамбулу закона о ратификации российского-эстонского соглашения о границах. Москва расценила это как возможность предъявлять ей в будущем территориальные претензии и отозвала подпись под пограничным договором.
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Хенн ПыллуаасСергей БеляевМИД РФЭстонияРоссияТаллинВ мире
Популярные комментарии
Найдите им в архиве документы, как шведы прибалтику России продали еще при кажись Петре 1, да в харю им бросьте.
20 ноября, 04:27
Сельский реднек
592392104
И комментарий и шесть лайков: стиль и уровень типичен
20 ноября, 04:25
GGoldmakherv
82004132
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