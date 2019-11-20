В России почти 500 населенных пунктов остаются без качественной медпомощи

"Особое беспокойство вызывает низкая обеспеченность медицинскими кадрами в сельской местности, в малых городах и на труднодоступных территориях. Несмотря на повышение обеспеченности села врачами с 2012 года на 21 процент, качественная медицинская помощь до сих пор недоступна для почти 500 населенных пунктов", - сказала она.