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РИА Новости

В России почти 500 населенных пунктов остаются без качественной медпомощи

15:54 20.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Качественная медицинская помощь остается недоступной почти для 500 населенных пунктов в России, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании попечительского совета центра Алмазова в Петербурге.
"Особое беспокойство вызывает низкая обеспеченность медицинскими кадрами в сельской местности, в малых городах и на труднодоступных территориях. Несмотря на повышение обеспеченности села врачами с 2012 года на 21 процент, качественная медицинская помощь до сих пор недоступна для почти 500 населенных пунктов", - сказала она.
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По оценке Матвиенко, дефицит медицинских кадров может быть ликвидирован за счет оперативного создания эффективной системы целевой подготовки специалистов, "отвечающей не только требованиям сегодняшнего дня, но и с запросом на будущее".
Как напомнила спикер Совета Федерации, сейчас в сфере первичного звена здравоохранения не хватает 25 тысяч врачей, нехватка среднего медицинского персонала составляет более 130 тысяч специалистов. Укомплектованность амбулаторных подразделений врачами находится на уровне около 80 процентов, при этом Матвиенко назвала этот показатель "средней температурой по больнице".
"Справедливости ради следует отметить, что за последнее время наметился ряд позитивных изменений - несколько выросла обеспеченность врачами, сократился коэффициент совместительства ... , активно реализуется программа "Земский доктор", однако сохраняется еще достаточно много проблем", - заключила спикер Совета Федерации.
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Здоровье - ОбществоВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФРоссияОбщество
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