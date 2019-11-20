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РИА Новости

В Госдуме оценили требование Украины компенсировать убытки из-за Крыма

14:48 20.11.2019 (обновлено: 16:56 20.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Все украинское уплыло из крымских портов в 2014 году, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя требования Киева о компенсации за портовое имущество в Крыму.
Ранее администрация морских портов Украины заявила, что готовит требование к правительству России о выплате более 1,24 миллиарда гривен (более 51 миллиона долларов) компенсации за утраченное имущество в Крыму.
"Все украинское уплыло из крымских портов в 2014 году, все, что осталось - наше. На это была воля народа и одобрение людьми политики национализации украинского госимущества, находящегося до референдума на полуострове. Поэтому не будет ни компенсаций, ни выражения сожалений - только чёткие факты: все ваше мы вернули, а на наше нечего с алчностью в глазах смотреть и требовать каких-то компенсаций", - сказал он.
По мнению российского депутата, суды начнутся, но на агрессивную противоправную "выходку" РФ ответит "жестко и зеркально".
"Мы уже не та Россия, которая все прощала, не хотела кого-то обидеть, зачастую себе в ущерб. Сегодня с нами можно только договариваться, а не угрожать и диктовать условия: считаете, что вам не все имущество отдали из крымских портов - поговорите с правительством России, а через каких-то международных посредников - торг будет не уместен", - отметил он.
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Администрация морских портов УкраиныСитуация на УкраинеРуслан БальбекГосдума РФМоскваКрымРоссияКиевУкраинаВ мире
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