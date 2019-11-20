В Госдуме оценили требование Украины компенсировать убытки из-за Крыма

"Все украинское уплыло из крымских портов в 2014 году, все, что осталось - наше. На это была воля народа и одобрение людьми политики национализации украинского госимущества, находящегося до референдума на полуострове. Поэтому не будет ни компенсаций, ни выражения сожалений - только чёткие факты: все ваше мы вернули, а на наше нечего с алчностью в глазах смотреть и требовать каких-то компенсаций", - сказал он.