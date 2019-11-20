Рособрнадзор выступил против введения ЕГЭ для выпускников колледжей

На круглом столе "Мифы о ЕГЭ" ему задали вопрос, нет ли планов сделать сдачу ЕГЭ обязательным условием для поступающих в вузы выпускников колледжей, которые имеют право на поступление сразу на второй курс по профильной специальности без единого госэкзамена.

"Мы входим в рабочую группу министерства просвещения, где этот вопрос обсуждался. На сегодняшний день Рособрнадзор является все-таки противником введения Единого государственного экзамена, если у молодого человека есть диплом среднего профессионального образования ", - сказал Музаев.

Он отметил, что сегодня процент таких ребят не зашкаливающий. В среднем по России 54% школьников уходят в колледжи после девятого класса, 46% идут в старшие классы, уточнил он. При этом в Москве, например, в колледжи идёт меньший процент школьников, чем в среднем по стране.