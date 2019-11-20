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РИА Новости

Рособрнадзор выступил против введения ЕГЭ для выпускников колледжей

13:09 20.11.2019 (обновлено: 13:10 20.11.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкБланки ответов на пробном ЕГЭ
Бланки ответов на пробном ЕГЭ
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Бланки ответов на пробном ЕГЭ. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Рособрнадзор выступает против введения Единого госэкзамена для поступающих в вузы выпускников колледжей, заявил замруководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
На круглом столе "Мифы о ЕГЭ" ему задали вопрос, нет ли планов сделать сдачу ЕГЭ обязательным условием для поступающих в вузы выпускников колледжей, которые имеют право на поступление сразу на второй курс по профильной специальности без единого госэкзамена.
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"Мы входим в рабочую группу министерства просвещения, где этот вопрос обсуждался. На сегодняшний день Рособрнадзор является все-таки противником введения Единого государственного экзамена, если у молодого человека есть диплом среднего профессионального образования ", - сказал Музаев.
Он отметил, что сегодня процент таких ребят не зашкаливающий. В среднем по России 54% школьников уходят в колледжи после девятого класса, 46% идут в старшие классы, уточнил он. При этом в Москве, например, в колледжи идёт меньший процент школьников, чем в среднем по стране.
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