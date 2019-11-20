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РИА Новости

Шойгу заявил о попытках стереть из памяти союз СССР с Западом

12:57 20.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Россия отводит параду 9 мая на Красной площади особую роль в условиях, когда во многих странах пытаются стереть из памяти молодежи союзнические отношения СССР с Западом, заявил в среду министр обороны Сергей Шойгу.
"Сегодня во многих странах все чаще делаются попытки пересмотреть итоги войны, исказить роль нашего государства в мировой истории. Безусловно, за этим стоит серьезный расчет: стереть из памяти молодых поколений не только подвиг советских людей, но и союзнические взаимоотношения России с Западом в борьбе с нацизмом", - сказал он на заседании коллегии.
По его словам, в такой обстановке парад на Красной площади "не только служит сохранению исторической правды о войне, но и является делом чести для нас и всех дружественных государств".
Как заявляли в Минобороны, к параду на Красной площади планируется привлечь до 20 иностранных расчетов, в том числе от США, Британии, Франции и других государств антигитлеровской коалиции.
Так, президент США Дональд Трамп заявлял, что не исключает визит в Москву на парад, но этому, по его словам, может помешать избирательная кампания в Штатах.
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80 лет с начала Второй мировой войныДональд ТрампСергей ШойгуМоскваФранцияСШАВ мире
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