В Петербурге задержали пенсионера за экстремистский пост в соцсети

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали 68-летнего петербуржца, опубликовавшего в социальной сети запись экстремистского содержания, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
По данным пресс-службы, сотрудники полиции выявили запись, опубликованную одним из пользователей социальной сети. "Была проведена соответствующая экспертиза, по результатам которой следственным отделом по Приморскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма").
Автором поста оказался 68-летний житель Приморского района.
"Девятнадцатого ноября по месту жительства гражданина был проведет обыск, в ходе которого изъяты предметы, представляющие интерес для следствия, среди которых брошюры экстремистского содержания", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина задержан.
По данным местных СМИ, автора поста подозревают в оправдании действий экстремиста, взорвавшего себя у здания ФСБ в Архангельске в 2018 году.