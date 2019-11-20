Авиакомпании подсчитали потери из-за запрета полетов в Грузию, пишут СМИ

В Грузии рассказали, как запрет полетов из России повлиял на турпоток

В Грузии рассказали, как запрет полетов из России повлиял на турпоток

Сотрудники трех авиакомпаний заявили "Ведомостям", что не рассчитывают получить компенсации. Минтранс выступает за компенсации только прямых убытков от запрета полетов, по словам же сотрудников двух авиакомпаний, невыполнение запланированных рейсов в Грузию не несет прямых убытков, а расчеты авиакомпаний опираются на неполученную выручку в летнем сезоне.