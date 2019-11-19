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РИА Новости

"Уральские авиалинии" потеряли миллиард рублей после отмены рейсов в Грузию

14:09 19.11.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320 Uralairlines в аэропорту Пулково
Самолет Airbus A320 Uralairlines в аэропорту Пулково
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Самолет Airbus A320 Uralairlines в аэропорту Пулково. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" из-за приостановки авиасообщения между РФ и Грузией не продала билетов в Грузию на 1 миллиард рублей, сообщил журналистам в кулуарах выставки "Транспорт России" гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов.
Последние авиарейсы между Россией и Грузией состоялись 7 июля. С 8 июля авиасообщение между странами прекратилось. Минтранс РФ сообщал, что рассмотрит вопрос о компенсациях авиаперевозчикам за прекращение полетов.
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"Ничего не сделано, просто забыли (о компенсациях - ред.). Мы не продали билеты на 1 миллиард рублей. РФ делала 71 частоту в Грузию, 40 делали мы", - сказал Скуратов.
"Очень не хотелось бы, чтобы забыли. Методология подсчета есть в Минфине: с ней можно согласиться, не согласиться, сказать "давайте посчитаем по-другому", но от них никаких ответов нет", - добавил он.
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Замминистра транспорта Александр Юрчик в конце октября сообщал, что Минтранс РФ подготовил расчеты по компенсациям авиакомпаниям из-за приостановки полетов в Грузию и готов доложить в правительство, окончательного решения по выплатам пока нет. Он отмечал, что по методике идет дискуссия.
Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне текущего года захлестнули акции протеста. На этом фоне президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.
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Прекращение авиасообщения между Россией и ГрузиейУральские авиалинииРоссияГрузияЭкономика
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